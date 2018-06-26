Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEOG yüzdelik dilim nedir, yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? ile gili merak ettikleriniz haberimizde. TEOG YEP puanlarının açıklanmasının ardınan öğrenciler ve veliler, Yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır sorularını sormaya başladı. Yüzdelik dilim hesaplaması yapacak olan milyonlarca öğrenci, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. TEOG tercihleri için büyük önem taşıyan yüzdelik dilim, öğrenci ve veliler tarafından dikkate alınacak. Peki, yüzdelik dilim hesaplaması nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na göre, 8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri, YEP yüzdelik dilim önceliği, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak. Tercih süreciyle ilgili detayları araştıran öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu da yüzdelik dilimin ne anlama geldiği oldu.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (Teog sınavına giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Sınav sonuç belgesinde il ve ülke geneli yüzdelik dilim açıklanır. İl genelinde açıklanan yüzdelik dilim öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralamasını gösterir. Türkiye geneli yüzdelik dilimi ise öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla tüm ülkede sınava giren tüm öğrenciler içerisinde ülke genelindeki başarı sıralamasını gösterir