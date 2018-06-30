Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Bu sabah saatlerinden itibaren yaklaşık olarak üç milyon üniversite adayı bu önemli sınava katılım sağlamak için yola koyuldu. Sınavın başlaması ile birlikte veliler de dışarıda onlar ile aynı heyecanı yaşamaya başladı. Üniversite adaylarının ve ailelerinin şu anda en çok merak ettiği konu ise 2018 YKS sınav soruları ne zaman yayınlanacağı. Peki 2018 TYT soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2018 TYT soruları ne zaman yayınlanacak? 2018 TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu soruların yanıtı belli oldu. ÖSYM, resmi internet sitesinden YKS sorularının duyurulacağı tarihi açıkladı.

TYT SORULARI AÇIKLANDI MI? TYT SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün gerçekleşen ve yarın gerçekleştirilecek olan YKS sonrası, en çok merak edilen konuların başında sınav soruları gelecek. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM sitesinden yayınlanacak olan YKS soruları bekleyecek. Peki YKS sınav soruları ne zaman yayınlanacak?

YKS-TYT SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

YKS SINAVLARI TYT- AYT PUAN HESAPLAMASI

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı % 40’dır.

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yoktur. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. OBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.