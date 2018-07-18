Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce bir otelin konferans salonunda "Taktik Muharebe Yaralı Müdahale Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda Sağlık Bakanlığı personeli ve akademisyenlerce, taktik tıp uygulamalarının dünyadaki örnekleri, Türkiye'de taktik tıbbın gelişimi, operasyon ve cephede yaralılara yapılacak müdahale konusunda teorik bilgiler verildi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan, burada yaptığı konuşmada, 5 yıldır "muharebedeki yaralanmalar" alanında görev yaptığını belirterek savaş olmayan ve savaşa girme ihtimali bulunmayan ülkelerde bile bu eğitimlerin verildiğini söyledi.

Türkiye'de bu eğitimler için geç kalındığını dile getiren Çağan, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın kendileri için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak Fırat Kalkanı Harekâtı'nda tüm sağlık hizmetinin koordinasyonunu yaptıklarını anlatan Çağan, harekât kapsamında görev yapan sağlık personelinin imkanlarının kısıtlı olduğuna işaret etti. Çağan, "O dönem Ankara'nın ekibiyle bir eğitim geliştirdik, kendi boyutunda ufak çaplı bir eğitim. Daha önce Çobanbey Sınır Kapısı'ndan teslim aldığımız, şakır şakır kanayarak gelen hastaların, bu iki günlük eğitimin sonunda damar yolu açılmış, kanaması kontrol altına alınmış, solunum yolu sağlanmış olarak gönderildiklerini gördük." dedi.

Bu eğitimlerin normal dönemde verilenlerden çok farklı olduğunu anlatan Çağan, savaş alanları ve cephelerdeki ortamın psikolojik etkisine işaret etti. Çağan, "Bu yüzden bu eğitimin önemi, bize kazandıracağı kabiliyetin çok ötesinde. Bu eğitimin hem kendimize hem de cephedeki askerimize, polisimize yararlı olacağını düşünüyoruz. Eğitimin Ankara'yla sınırlı kalmamasını, tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı İshak Şan da acil tıp biliminde yaşam zincirinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Acil sağlık hizmeti profesyonellerinin vakaya ulaşma sürecinde ilk yardımın ve acil yardımın birçok yönüyle geliştirilmesi gerekliliğine dikkati çeken Şan, "Bu anlamda Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı olarak taktik ilk yardım ve taktik acil yardım alanında eğitimler geliştiriyoruz. Bu eğitimler standart ilk ve acil yardımdan farklılık göstermektedir." dedi.