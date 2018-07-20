Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DGS ne zaman, hangi gün yapılacak, DGS kontenjanları, DGS sınav giriş yeri belgelesi ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde. Sınava sayılı günler kala birçok kişi, DGS kontenjanlarını sorgulamaya başladı. Öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen önlisans öğrencileri, DGS'yi sabırsızlıkla bekliyor. DGS, birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre sınav giriş yerleri belli oldu. Peki, DGS ne zaman, hangi gün yapılacak, sınav giriş yerleri nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanacak 2018-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren DGS giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

DGS KONTENJANLARI

DGS'ye katılım sağlayacak olan birçok vatandaş, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl yaptığı ilanı sorgulamaya başladı. İşte, ÖSYM'nin bir önceki yıla ait kontenjan listesi;

DGS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TÜM İLLERDE YAPILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdıklarını, 21 Temmuz’daki sınavın ilk kez 81 ilde yapılacağını açıkladı. Özer, DGS’nin meslek yüksekokullarıyla açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak sağladığını belirtti. DGS’nin önceki yıllarda sadece 17 ilde yapıldığına işaret eden Özer, “ÖSYM 2018 yılında bu uygulamayı kaldırdı ve sınavın 81 ilde de yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz’daki DGS, ilk kez 81 ilde yapılmış olacak” dedi. Prof. Dr. Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

Daha önce ALES’i 2018’den itibaren 81 ilde uygulama kararı aldıklarını ve ilk sınavı da yaptıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

388 BİN 215 ADAY BAŞVURDU

“Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS’ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017’de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS’ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabiliyordu. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS’de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz’daki DGS’yi 81 ilde yapacağız."

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

2018 DİKEY GEÇİŞ SINAVI ÖNCESİNDE MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI

2018-DGS hangi sınav merkezlerinde yapılacaktır?

2018-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır.

2018-DGS’ye kimler başvurmalıdır?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır.

Sınava kimler başvurabilir?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet

şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekir mi?

Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

Sınav süresi ne olacaktır?

Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

2018-DGS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2018-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

Bir başvuru merkezinde DGS başvuru işlemi yapması gereken adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir. (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.)

Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM

Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45

katsayısı ile çarpılacaktır.

2018-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafımı nasıl değiştirebilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.

a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,

b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge