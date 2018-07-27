İmtihana en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu tespit edildi. İşte puan ortalamalarına göre en başarılı üniversiteler:
∂ Türkçe öğretmenliğinde Çukurova Üniversitesi
∂ Matematik öğretmenliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi
∂ Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi
∂ Biyoloji öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi
∂ Fizik öğretmenliğinde Hacettepe Üniversitesi
∂ İngilizce öğretmenliğinde Boğaziçi Üniversitesi
∂ Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Aksaray Üniversitesi
∂ Fen ve teknoloji/fen bilimleri öğretmenliğinde İstanbul Üniversitesi
∂ Kimya öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi
∂ Okul öncesi öğretmenliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi.