Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmtihana en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu tespit edildi. İşte puan ortalamalarına göre en başarılı üniversiteler:

∂ Türkçe öğretmenliğinde Çukurova Üniversitesi

∂ Matematik öğretmenliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi

∂ Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi

∂ Biyoloji öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi

∂ Fizik öğretmenliğinde Hacettepe Üniversitesi

∂ İngilizce öğretmenliğinde Boğaziçi Üniversitesi

∂ Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Aksaray Üniversitesi

∂ Fen ve teknoloji/fen bilimleri öğretmenliğinde İstanbul Üniversitesi

∂ Kimya öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi

∂ Okul öncesi öğretmenliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi.