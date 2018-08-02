Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 taban puanları açıklandı mı? ÖSYM'nin 2018 tercih kılavuzu açıklamasının ardından binlerce aday tercih listesini oluşturmak için 2018 taban puanları, 2018 tavan puanları, 2018 başarı sıralaması gibi detayları bekliyor. 2018 YKS sonuçlarına göre kendileri için en doğru tercihi yapmak isteyen üniversite adayları şu anda en çok '2018 taban puanları açıklandı' haberini bekliyor. Tercih sıralamasında en önemli etkenin puan olduğunu düşünen adaylar açıkta kalmamak için en doğru üniversite tercih listesini oluşturmak istiyor. 2018 taban puanları, 2018 başarı sıralaması gibi merak edilen detaylara ilişkin her şey sizlerle...

2018 TABAN PUANLARI VE 2018 TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den 2018 taban puanlarına dair herhangi bir açıklama gelmedi ancak 2018 tercih kılavuzu açıklandı. Tercih kılavuzunun ardından ÖSYM'den başarı sıralaması ile ilgili açıklama geldi. 2015,2016 ve 2017 yıllarının başarı sıralamaları yayınlandı.

GEÇEN SENENİN TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

2018 BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ AÇIKLANDI

ÖSYM, 2018 yılının olmasa da geçmiş yılların başarı sıralamalarını yayınlayarak tercih yapacak olan adaylar için ön bilgi sağladı.

ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI GEÇMİŞ YILLARIN BAŞARI SIRALAMALARI İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

2018 KONTENJAN KILAVUZU AÇIKLANDI

YKS 2018 KONTENJAN KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih listeleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında oluşturacak. ÖSYM tarafından tercih süreci başladığında, 2018 yılı tercih kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar tercih kılavuzunu inceleyerek yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Tercih listeleri oluşturulduktan sonra adaylar, puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. İlk tercih işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlar için adaylar, ikinci defa tercih işlemi yapabilecek.

YKS İSTATİSTİKLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.