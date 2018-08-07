2 ve 4 yıllık devlet ve özel üniversite bölümler, sıralamaları, taban puanları YKS 2018 tercih kılavuzu gibi merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. 2018 yılında YKS sınavına giren milyonlaca üniversite öğrenci adayı için tercih maratonu bugün itibarıyla başladı. Sıralamalarına göre üniversite taban puanlarını araştıran adaylar, 7 Ağustos - 14 Ağustos arası üniversite tercihlerini tamamlayacak. Bu tarihler arası yapılacak tercihlerde değişim imkanı sunuluyor. Ancak üniversite adayları 2 ve 4 yıllık devlet ve özel üniversite bölümlerinin taban puanları, başarı sıralaması ve 2 ve 4 yıllık bölümleri merak içinde sorguluyor. Haberimizde 2018 YKS üniversite tercih kılavuzu, 2 ve 4 yıllık devlet ve özel üniversite bölümler, üniversite taban puanları ve sıralamalarını kontrol edebilir.
2018 üniversite tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
ÖSYM tarafından tercih süresi 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayarak, 14 Ağustos 2018 tarihi saat 23:59’a kadar sona ereceği belirlendi. Üniversite adaylarının tercihlerini bu süre zarfında tamamlamaları istendi. Tercihlerini yapan adaylar, bu süre içerisinde yaptığı tercihlerde değişiklik yapabilecek. 14 Ağustos'tan sonra ise tercihlerde değişiklik yapılamayacak.
2 YILLIK BAZI BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)
Adalet Taban Puanları (2 Yıllık)
Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)
2 VE 4 YILLIK TÜM BÖLÜMLER
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)
Anestezi Taban Puanları (2 Yıllık)
Arıcılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Aşçılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)
Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları (2 Yıllık)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bağcılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Bahçe Tarımı Taban Puanları (2 Yıllık)
Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)
Basın ve Yayıncılık Taban Puanları (2 Yıllık)
Beton Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgi Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Bitki Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)
Biyokimya Taban Puanları (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) Taban Puanları (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları Öğretim Süresi Puan Türü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY
Adli Bilimler 4 SAY
Adli Bilişim Mühendisliği 4 SAY
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 SAY
Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA
Aktüerya 4 SAY
Aktüerya Bilimleri 4 SAY
Aktüerya ve Risk Yönetimi 4 EA
Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Almanca Öğretmenliği 4 DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 DİL
Animasyon ve Oyun Tasarımı 4 SÖZ
Antrenörlük Eğitimi 4 EA
Antropoloji 4 EA
Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Arapça Öğretmenliği 4 DİL
Arkeoloji 4 EA
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 SÖZ
Arnavut Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY
Avrupa Birliği İlişkileri 4 EA
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 4 SÖZ
Bahçe Bitkileri 4 SAY
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 4 SAY
Balıkçılık Teknolojisi 4 SAY
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 4 SAY
Bankacılık 4 EA
Bankacılık ve Finans 4 EA
Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA
Basım Teknolojileri (Yüksekokul) 4 SAY
Basın ve Yayın 4 SÖZ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 EA
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY
Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA
Bilgisayar Bilimleri 4 SAY
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 4 SAY
Bilgisayar-Enformatik 4 SAY
Bilim Tarihi 4 EA
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 SAY
Bitki Koruma 4 SAY
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 4 SAY
Biyoenformatik ve Genetik 4 SAY
Biyokimya 4 SAY
Biyoloji 4 SAY
Biyoloji Öğretmenliği 4 SAY
Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY
Biyomühendislik 4 SAY
Biyosistem Mühendisliği 4 SAY
Biyoteknoloji 4 SAY
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 4 SAY
Boşnak Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Bulgar Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi 4 SÖZ
Cevher Hazırlama Mühendisliği 4 SAY
Coğrafya 4 SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği 4 SÖZ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZ
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA
Çerkez Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Çeviribilim 4 DİL
Çevre Mühendisliği 4 SAY
Çin Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Çizgi Film ve Animasyon 4 SÖZ
Çocuk Gelişimi 4 EA
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 4 EA
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 SAY
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4 EA
Deri Mühendisliği 4 SAY
Dijital Oyun Tasarımı 4 SAY
Dil ve Konuşma Terapisi 4 SAY
Dilbilim 4 DİL
Dilbilimi 4 DİL
Diş Hekimliği 5 SAY
Ebelik 4 SAY
Eczacılık 5 SAY
Ekonometri 4 EA
Ekonomi 4 EA
Ekonomi ve Finans 4 EA
El Sanatları 4 SÖZ
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi 4 EA
Elektrik Mühendisliği 4 SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY
Elektronik Mühendisliği 4 SAY
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi 4 EA
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY
Endüstri Mühendisliği 4 SAY
Endüstri Mühendisliği Programları 4 SAY
Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY
Endüstri ve Sistem Mühendisliği 4 SAY
Endüstriyel Tasarım 4 SAY
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 4 SAY
Enerji Mühendisliği 4 SAY
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY
Enerji Yönetimi 4 EA
Ergoterapi 4 SAY
Ermeni Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Eşit Ağırlıklı Programlar 4 EA
Fars Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Felsefe 4 EA
Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY
Film Tasarım ve Yazarlık 4 SÖZ
Film Tasarım ve Yönetmenliği 4 SÖZ
Film Tasarımı 4 SÖZ
Fizik 4 SAY
Fizik Mühendisliği 4 SAY
Fizik Öğretmenliği 4 SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY
Fotoğraf 4 SÖZ
Fotoğraf ve Video 4 SÖZ
Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Fransızca Öğretmenliği 4 DİL
Gastronomi 4 SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 4 EA
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 4 EA
Gazetecilik 4 SÖZ
Geleneksel Türk Sanatları 4 SÖZ
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4 SAY
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 SAY
Gemi ve Yat Tasarımı 4 SAY
Genetik ve Biyomühendislik 4 SAY
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları 4 SAY
Geomatik Mühendisliği 4 SAY
Gerontoloji 4 SAY
Gıda Mühendisliği 4 SAY
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) 4 SAY
Girişimcilik 4 EA
Görsel İletişim 4 SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ
Görsel Sanatlar 4 SÖZ
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ
Grafik Tasarım 4 EA
Gümrük İşletme (Yüksekokul) 4 EA
Gürcü Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Güverte (Yüksekokul) 4 SAY
Halkbilim 4 SÖZ
Halkla İlişkiler 4 SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ
Harita Mühendisliği 4 SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 SAY
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 SAY
Havacılık Yönetimi 4 EA
Hayvansal Üretim (Yüksekokul) 4 SAY
Hemşirelik 4 SAY
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 SAY
Hidrojeoloji Mühendisliği 4 SAY
Hindoloji 4 DİL
Hititoloji 4 SÖZ
Hukuk 4 EA
Hungaroloji 4 DİL
İbrani Dili ve Edebiyatı 4 DİL
İç Mimarlık 4 SAY
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA
İktisadi ve İdari Bilimler Programları 4 EA
İktisadi ve İdari Programlar 4 EA
İktisat 4 EA
İlahiyat 4 SÖZ
İletişim 4 SÖZ
İletişim Bilimleri 4 SÖZ
İletişim Sanatları 4 SÖZ
İletişim Tasarımı 4 SÖZ
İletişim Tasarımı ve Medya 4 SÖZ
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 SÖZ
İletişim ve Tasarım 4 SÖZ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY
İmalat Mühendisliği 4 SAY
İngiliz Dil Bilimi 4 DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 4 DİL
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 EA
İnsan ve Toplum Bilimleri 4 EA
İnşaat Mühendisliği 4 SAY
İslam Ekonomisi ve Finans 4 EA
İslam ve Din Bilimleri 4 SÖZ
İslami İlimler 4 SÖZ
İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 DİL
İstatistik 4 SAY
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY
İş Sağlığı ve Güvenliği 4 SAY
İşletme 4 EA
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 EA
İşletme Enformatiği 4 EA
İşletme Mühendisliği 4 SAY
İşletme Yönetimi 4 EA
İşletme-Ekonomi 4 EA
İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Japon Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Japonca Öğretmenliği 4 DİL
Jeofizik Mühendisliği 4 SAY
Jeoloji Mühendisliği 4 SAY
Kamu Yönetimi 4 EA
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 4 SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat 4 DİL
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 4 SAY
Kimya 4 SAY
Kimya Mühendisliği 4 SAY
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 4 SAY
Kimya Öğretmenliği 4 SAY
Kimya ve Süreç Mühendisliği 4 SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği 4 SAY
Klasik Arkeoloji 4 EA
Konaklama İşletmeciliği 4 EA
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 EA
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4 SAY
Kore Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi 4 SÖZ
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4 EA
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 EA
Kültür ve İletişim Bilimleri 4 SÖZ
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 4 EA
Kürt Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Latin Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Leh Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Lif ve Polimer Mühendisliği 4 SAY
Lojistik (Yüksekokul) 4 EA
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4 EA
Lojistik Yönetimi 4 EA
Maden Mühendisliği 4 SAY
Makine Mühendisliği 4 SAY
Makine ve İmalat Mühendisliği 4 SAY
Maliye 4 EA
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 4 SAY
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 4 SAY
Malzeme Mühendisliği 4 SAY
Matematik 4 SAY
Matematik Mühendisliği 4 SAY
Matematik Öğretmenliği 4 SAY
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY
Matematik-Bilgisayar 4 SAY
Medya ve Görsel Sanatlar 4 SÖZ
Medya ve İletişim 4 SÖZ
Mekatronik Mühendisliği 4 SAY
Mekatronik Sistemler Mühendisliği 4 SAY
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY
Meteoroloji Mühendisliği 4 SAY
Mimarlık 4 SAY
Moda Tasarımı 4 EA
Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY
Moleküler Biyoteknoloji 4 SAY
Muhasebe (Yüksekokul) 4 EA
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 EA
Muhasebe ve Denetim 4 EA
Muhasebe ve Finans Yönetimi 4 EA
Mühendislik Programları 4 SAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 4 SAY
Mütercim-Tercümanlık 4 DİL
Müzecilik 4 EA
Nanobilim ve Nanoteknoloji 4 SAY
Nanoteknoloji Mühendisliği 4 SAY
Nükleer Enerji Mühendisliği 4 SAY
Odyoloji 4 SAY
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ
Optik ve Akustik Mühendisliği 4 SAY
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 EA
Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY
Orman Mühendisliği 4 SAY
Ortez-Protez 4 SAY
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) 4 EA
Otomotiv Mühendisliği 4 SAY
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ
Pazarlama 4 EA
Perfüzyon 4 SAY
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY
Pilotaj 4 SAY
Polimer Mühendisliği 4 SAY
Polonya Dili ve Kültürü 4 DİL
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 EA
Psikoloji 4 EA
Radyo ve Televizyon 4 SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ
Raylı Sistemler Mühendisliği 4 SAY
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA
Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 SÖZ
Reklamcılık 4 SÖZ
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 SÖZ
Rekreasyon 4 EA
Rekreasyon Yönetimi 4 SÖZ
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) 4 EA
Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Sağlık Yönetimi 4 EA
Sanat Tarihi 4 SÖZ
Sanat ve Kültür Yönetimi 4 SÖZ
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 EA
Sanat Yönetimi 4 SÖZ
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) 4 EA
Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4 EA
Seyahat İşletmeciliği 4 EA
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 EA
Sınıf Öğretmenliği 4 EA
Sigortacılık (Yüksekokul) 4 EA
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 4 EA
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 EA
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 4 EA
Sinema ve Dijital Medya 4 SÖZ
Sinema ve Televizyon 4 SÖZ
Sinoloji 4 DİL
Siyaset Bilimi 4 EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ
Sosyal Hizmet 4 EA
Sosyoloji 4 EA
Spor Yöneticiliği 4 EA
Su Bilimleri ve Mühendisliği 4 SAY
Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY
Sümeroloji 4 SÖZ
Süryani Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Süt Teknolojisi 4 SAY
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY
Takı Tasarımı 4 EA
Tapu Kadastro (Yüksekokul) 4 EA
Tarım Ekonomisi 4 EA
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 SAY
Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY
Tarımsal Genetik Mühendisliği 4 SAY
Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY
Tarih 4 SÖZ
Tarih Öğretmenliği 4 SÖZ
Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 EA
Tarla Bitkileri 4 SAY
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 EA
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 4 EA
Tekstil Mühendisliği 4 SAY
Tekstil Tasarımı 4 EA
Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 4 SÖZ
Tıp 6 SAY
Tıp Mühendisliği 4 SAY
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 4 SÖZ
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY
Turizm İşletmeciliği 4 EA
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 EA
Turizm Rehberliği 4 DİL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA
Turizm ve Otelcilik 4 EA
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 SÖZ
Türk Halkbilimi 4 SÖZ
Türk İslam Arkeolojisi 4 EA
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) 4 SAY
Uçak Elektrik-Elektronik 4 SAY
Uçak Gövde-Motor Bakım 4 SAY
Uçak Mühendisliği 4 SAY
Uçak ve Uzay Mühendisliği 4 SAY
Ukrayna Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Ulaştırma Mühendisliği 4 SAY
Ulaştırma ve Lojistik 4 EA
Uluslararası Finans 4 EA
Uluslararası Finans ve Bankacılık 4 EA
Uluslararası Girişimcilik 4 EA
Uluslararası İlişkiler 4 EA
Uluslararası İşletme Yönetimi 4 EA
Uluslararası İşletmecilik 4 EA
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 4 EA
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4 EA
Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 EA
Uluslararası Ticaret 4 EA
Uluslararası Ticaret ve Finans 4 EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4 EA
Urdu Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 SAY
Uzay Mühendisliği 4 SAY
Veteriner 5 SAY
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 4 SAY
Yazılım Mühendisliği 4 SAY
Yeni Medya 4 SÖZ
Yeni Medya ve Gazetecilik 4 SÖZ
Yeni Medya ve İletişim 4 SÖZ
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları 4 SAY
Yerel Yönetimler 4 EA
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 EA
Yönetim Bilimleri Programları 4 EA
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA
Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Zaza Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Ziraat Mühendisliği Programları 4 SAY
Zootekni 4 SAY