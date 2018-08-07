Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 ve 4 yıllık devlet ve özel üniversite bölümler, sıralamaları, taban puanları YKS 2018 tercih kılavuzu gibi merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. 2018 yılında YKS sınavına giren milyonlaca üniversite öğrenci adayı için tercih maratonu bugün itibarıyla başladı. Sıralamalarına göre üniversite taban puanlarını araştıran adaylar, 7 Ağustos - 14 Ağustos arası üniversite tercihlerini tamamlayacak. Bu tarihler arası yapılacak tercihlerde değişim imkanı sunuluyor. Ancak üniversite adayları 2 ve 4 yıllık devlet ve özel üniversite bölümlerinin taban puanları, başarı sıralaması ve 2 ve 4 yıllık bölümleri merak içinde sorguluyor. Haberimizde 2018 YKS üniversite tercih kılavuzu, 2 ve 4 yıllık devlet ve özel üniversite bölümler, üniversite taban puanları ve sıralamalarını kontrol edebilir.

2018 üniversite tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

ÖSYM tarafından tercih süresi 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayarak, 14 Ağustos 2018 tarihi saat 23:59’a kadar sona ereceği belirlendi. Üniversite adaylarının tercihlerini bu süre zarfında tamamlamaları istendi. Tercihlerini yapan adaylar, bu süre içerisinde yaptığı tercihlerde değişiklik yapabilecek. 14 Ağustos'tan sonra ise tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

2 YILLIK BAZI BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Adalet Taban Puanları (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

2 VE 4 YILLIK TÜM BÖLÜMLER

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Anestezi Taban Puanları (2 Yıllık)

Arıcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Aşçılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bağcılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı Taban Puanları (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)

Basın ve Yayıncılık Taban Puanları (2 Yıllık)

Beton Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Bitki Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)

Biyokimya Taban Puanları (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) Taban Puanları (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları Öğretim Süresi Puan Türü

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY

Adli Bilimler 4 SAY

Adli Bilişim Mühendisliği 4 SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 SAY

Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA

Aktüerya 4 SAY

Aktüerya Bilimleri 4 SAY

Aktüerya ve Risk Yönetimi 4 EA

Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Almanca Öğretmenliği 4 DİL

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 DİL

Animasyon ve Oyun Tasarımı 4 SÖZ

Antrenörlük Eğitimi 4 EA

Antropoloji 4 EA

Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Arapça Öğretmenliği 4 DİL

Arkeoloji 4 EA

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 SÖZ

Arnavut Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY

Avrupa Birliği İlişkileri 4 EA

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 4 SÖZ

Bahçe Bitkileri 4 SAY

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 4 SAY

Balıkçılık Teknolojisi 4 SAY

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 4 SAY

Bankacılık 4 EA

Bankacılık ve Finans 4 EA

Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA

Basım Teknolojileri (Yüksekokul) 4 SAY

Basın ve Yayın 4 SÖZ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 EA

Beslenme ve Diyetetik 4 SAY

Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA

Bilgisayar Bilimleri 4 SAY

Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 SAY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 4 SAY

Bilgisayar-Enformatik 4 SAY

Bilim Tarihi 4 EA

Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 SAY

Bitki Koruma 4 SAY

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 4 SAY

Biyoenformatik ve Genetik 4 SAY

Biyokimya 4 SAY

Biyoloji 4 SAY

Biyoloji Öğretmenliği 4 SAY

Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY

Biyomühendislik 4 SAY

Biyosistem Mühendisliği 4 SAY

Biyoteknoloji 4 SAY

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 4 SAY

Boşnak Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Bulgar Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi 4 SÖZ

Cevher Hazırlama Mühendisliği 4 SAY

Coğrafya 4 SÖZ

Coğrafya Öğretmenliği 4 SÖZ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZ

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA

Çerkez Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ

Çeviribilim 4 DİL

Çevre Mühendisliği 4 SAY

Çin Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Çizgi Film ve Animasyon 4 SÖZ

Çocuk Gelişimi 4 EA

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 4 EA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 SAY

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4 EA

Deri Mühendisliği 4 SAY

Dijital Oyun Tasarımı 4 SAY

Dil ve Konuşma Terapisi 4 SAY

Dilbilim 4 DİL

Dilbilimi 4 DİL

Diş Hekimliği 5 SAY

Ebelik 4 SAY

Eczacılık 5 SAY

Ekonometri 4 EA

Ekonomi 4 EA

Ekonomi ve Finans 4 EA

El Sanatları 4 SÖZ

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi 4 EA

Elektrik Mühendisliği 4 SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY

Elektronik Mühendisliği 4 SAY

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi 4 EA

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY

Endüstri Mühendisliği 4 SAY

Endüstri Mühendisliği Programları 4 SAY

Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY

Endüstri ve Sistem Mühendisliği 4 SAY

Endüstriyel Tasarım 4 SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 4 SAY

Enerji Mühendisliği 4 SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY

Enerji Yönetimi 4 EA

Ergoterapi 4 SAY

Ermeni Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Eşit Ağırlıklı Programlar 4 EA

Fars Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Felsefe 4 EA

Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA

Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY

Film Tasarım ve Yazarlık 4 SÖZ

Film Tasarım ve Yönetmenliği 4 SÖZ

Film Tasarımı 4 SÖZ

Fizik 4 SAY

Fizik Mühendisliği 4 SAY

Fizik Öğretmenliği 4 SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY

Fotoğraf 4 SÖZ

Fotoğraf ve Video 4 SÖZ

Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Fransızca Öğretmenliği 4 DİL

Gastronomi 4 SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 4 EA

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 4 EA

Gazetecilik 4 SÖZ

Geleneksel Türk Sanatları 4 SÖZ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4 SAY

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 SAY

Gemi ve Yat Tasarımı 4 SAY

Genetik ve Biyomühendislik 4 SAY

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları 4 SAY

Geomatik Mühendisliği 4 SAY

Gerontoloji 4 SAY

Gıda Mühendisliği 4 SAY

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) 4 SAY

Girişimcilik 4 EA

Görsel İletişim 4 SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ

Görsel Sanatlar 4 SÖZ

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ

Grafik Tasarım 4 EA

Gümrük İşletme (Yüksekokul) 4 EA

Gürcü Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Güverte (Yüksekokul) 4 SAY

Halkbilim 4 SÖZ

Halkla İlişkiler 4 SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ

Harita Mühendisliği 4 SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 SAY

Havacılık Yönetimi 4 EA

Hayvansal Üretim (Yüksekokul) 4 SAY

Hemşirelik 4 SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği 4 SAY

Hindoloji 4 DİL

Hititoloji 4 SÖZ

Hukuk 4 EA

Hungaroloji 4 DİL

İbrani Dili ve Edebiyatı 4 DİL

İç Mimarlık 4 SAY

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA

İktisadi ve İdari Bilimler Programları 4 EA

İktisadi ve İdari Programlar 4 EA

İktisat 4 EA

İlahiyat 4 SÖZ

İletişim 4 SÖZ

İletişim Bilimleri 4 SÖZ

İletişim Sanatları 4 SÖZ

İletişim Tasarımı 4 SÖZ

İletişim Tasarımı ve Medya 4 SÖZ

İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 SÖZ

İletişim ve Tasarım 4 SÖZ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY

İmalat Mühendisliği 4 SAY

İngiliz Dil Bilimi 4 DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 4 DİL

İngilizce Öğretmenliği 4 DİL

İnsan Kaynakları Yönetimi 4 EA

İnsan ve Toplum Bilimleri 4 EA

İnşaat Mühendisliği 4 SAY

İslam Ekonomisi ve Finans 4 EA

İslam ve Din Bilimleri 4 SÖZ

İslami İlimler 4 SÖZ

İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 DİL

İstatistik 4 SAY

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği 4 SAY

İşletme 4 EA

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 EA

İşletme Enformatiği 4 EA

İşletme Mühendisliği 4 SAY

İşletme Yönetimi 4 EA

İşletme-Ekonomi 4 EA

İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Japon Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Japonca Öğretmenliği 4 DİL

Jeofizik Mühendisliği 4 SAY

Jeoloji Mühendisliği 4 SAY

Kamu Yönetimi 4 EA

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 4 SAY

Karşılaştırmalı Edebiyat 4 DİL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 4 SAY

Kimya 4 SAY

Kimya Mühendisliği 4 SAY

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 4 SAY

Kimya Öğretmenliği 4 SAY

Kimya ve Süreç Mühendisliği 4 SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği 4 SAY

Klasik Arkeoloji 4 EA

Konaklama İşletmeciliği 4 EA

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 EA

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4 SAY

Kore Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi 4 SÖZ

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4 EA

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 EA

Kültür ve İletişim Bilimleri 4 SÖZ

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 4 EA

Kürt Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ

Latin Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Leh Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Lif ve Polimer Mühendisliği 4 SAY

Lojistik (Yüksekokul) 4 EA

Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4 EA

Lojistik Yönetimi 4 EA

Maden Mühendisliği 4 SAY

Makine Mühendisliği 4 SAY

Makine ve İmalat Mühendisliği 4 SAY

Maliye 4 EA

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 4 SAY

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 4 SAY

Malzeme Mühendisliği 4 SAY

Matematik 4 SAY

Matematik Mühendisliği 4 SAY

Matematik Öğretmenliği 4 SAY

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY

Matematik-Bilgisayar 4 SAY

Medya ve Görsel Sanatlar 4 SÖZ

Medya ve İletişim 4 SÖZ

Mekatronik Mühendisliği 4 SAY

Mekatronik Sistemler Mühendisliği 4 SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY

Meteoroloji Mühendisliği 4 SAY

Mimarlık 4 SAY

Moda Tasarımı 4 EA

Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA

Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY

Moleküler Biyoteknoloji 4 SAY

Muhasebe (Yüksekokul) 4 EA

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 EA

Muhasebe ve Denetim 4 EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi 4 EA

Mühendislik Programları 4 SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 4 SAY

Mütercim-Tercümanlık 4 DİL

Müzecilik 4 EA

Nanobilim ve Nanoteknoloji 4 SAY

Nanoteknoloji Mühendisliği 4 SAY

Nükleer Enerji Mühendisliği 4 SAY

Odyoloji 4 SAY

Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ

Optik ve Akustik Mühendisliği 4 SAY

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 EA

Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY

Orman Mühendisliği 4 SAY

Ortez-Protez 4 SAY

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) 4 EA

Otomotiv Mühendisliği 4 SAY

Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ

Pazarlama 4 EA

Perfüzyon 4 SAY

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY

Peyzaj Mimarlığı 4 SAY

Pilotaj 4 SAY

Polimer Mühendisliği 4 SAY

Polonya Dili ve Kültürü 4 DİL

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 EA

Psikoloji 4 EA

Radyo ve Televizyon 4 SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ

Raylı Sistemler Mühendisliği 4 SAY

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA

Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 SÖZ

Reklamcılık 4 SÖZ

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 SÖZ

Rekreasyon 4 EA

Rekreasyon Yönetimi 4 SÖZ

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) 4 EA

Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Sağlık Yönetimi 4 EA

Sanat Tarihi 4 SÖZ

Sanat ve Kültür Yönetimi 4 SÖZ

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 EA

Sanat Yönetimi 4 SÖZ

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) 4 EA

Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4 EA

Seyahat İşletmeciliği 4 EA

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 EA

Sınıf Öğretmenliği 4 EA

Sigortacılık (Yüksekokul) 4 EA

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 4 EA

Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 EA

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 4 EA

Sinema ve Dijital Medya 4 SÖZ

Sinema ve Televizyon 4 SÖZ

Sinoloji 4 DİL

Siyaset Bilimi 4 EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ

Sosyal Hizmet 4 EA

Sosyoloji 4 EA

Spor Yöneticiliği 4 EA

Su Bilimleri ve Mühendisliği 4 SAY

Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY

Sümeroloji 4 SÖZ

Süryani Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ

Süt Teknolojisi 4 SAY

Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY

Takı Tasarımı 4 EA

Tapu Kadastro (Yüksekokul) 4 EA

Tarım Ekonomisi 4 EA

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 SAY

Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY

Tarımsal Genetik Mühendisliği 4 SAY

Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY

Tarih 4 SÖZ

Tarih Öğretmenliği 4 SÖZ

Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 EA

Tarla Bitkileri 4 SAY

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 EA

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 4 EA

Tekstil Mühendisliği 4 SAY

Tekstil Tasarımı 4 EA

Tekstil ve Moda Tasarımı 4 EA

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 4 SÖZ

Tıp 6 SAY

Tıp Mühendisliği 4 SAY

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 4 SÖZ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY

Turizm İşletmeciliği 4 EA

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 EA

Turizm Rehberliği 4 DİL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 EA

Turizm ve Otelcilik 4 EA

Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 SÖZ

Türk Halkbilimi 4 SÖZ

Türk İslam Arkeolojisi 4 EA

Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ

Tütün Eksperliği (Yüksekokul) 4 SAY

Uçak Elektrik-Elektronik 4 SAY

Uçak Gövde-Motor Bakım 4 SAY

Uçak Mühendisliği 4 SAY

Uçak ve Uzay Mühendisliği 4 SAY

Ukrayna Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Ulaştırma Mühendisliği 4 SAY

Ulaştırma ve Lojistik 4 EA

Uluslararası Finans 4 EA

Uluslararası Finans ve Bankacılık 4 EA

Uluslararası Girişimcilik 4 EA

Uluslararası İlişkiler 4 EA

Uluslararası İşletme Yönetimi 4 EA

Uluslararası İşletmecilik 4 EA

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 4 EA

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4 EA

Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 EA

Uluslararası Ticaret 4 EA

Uluslararası Ticaret ve Finans 4 EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4 EA

Urdu Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 SAY

Uzay Mühendisliği 4 SAY

Veteriner 5 SAY

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 4 SAY

Yazılım Mühendisliği 4 SAY

Yeni Medya 4 SÖZ

Yeni Medya ve Gazetecilik 4 SÖZ

Yeni Medya ve İletişim 4 SÖZ

Yer Bilimleri Mühendisliği Programları 4 SAY

Yerel Yönetimler 4 EA

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 4 EA

Yönetim Bilimleri Programları 4 EA

Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA

Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL

Zaza Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ

Ziraat Mühendisliği Programları 4 SAY

Zootekni 4 SAY