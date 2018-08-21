Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alışveriş yaparken mutlaka kurumsal firmaların ürünlerinin tercih edilmesi gerekliliğine vurgu yapan uzmanlar, birbirinden renkli ve çekici kırtasiye ürünlerinin büyüsüne kapılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Keskin Color Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Keskin “Ne yazık ki sektörümüzde merdiven altı üretim ciddi bir sıkıntı. Sektör ekonomisine darbe vurmasının yanı sıra, çocuklarımızın sağlığı için de büyük bir tehlike. Kırtasiye ürünlerinde azoboya, fitalat gibi kimyevi maddelerin kontrolsüzce kullanımı, çocuklarda gelişim bozukluğundan hormonel problemlere, kanserden bağışıklık sistemi zayıflığına, cilt ve deride tahribata kadar birçok sağlık meselesine sebep olabiliyor. Ne yazık ki, durumdan en fazla küçük yaştaki çocuklar etkileniyor” dedi.