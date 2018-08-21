Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Türkiye’de bulunan mülteci çocuklar, devlet imkânlarından faydalanarak eğitimlerine de devam ediyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre 976 bin 200 olan Suriyeli eğitim çağındaki nüfusun, kademeli olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara kaydedilmesi çalışmaları yeni okul kayıt döneminde de devam edecek. Toplamda 610 bin 278 kitlesel göçle Türkiye’ye gelen mülteci öğrencinin eğitime erişimi sağlandı. Yeni dönemde 365 bin 922 çocuk daha eğitime başlayacak. 21 ildeki 318 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 222 bin 429 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görüyor. Edinilen verilere göre 8 Haziran 2018’e kadar olan mülteci çocuklardan; kamp içinde 58 bin 872, kamp dışında 163 bin 557, resmî okullarda 373 bin 720, açık okullarda 14 bin 129 öğrenci eğitim gördü. Resmî okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim kademelerine göre; okullaşma oranları anaokul yüzde 38,97, ilkokulda yüzde 106,57 (net % 97), ortaokulda yüzde 50,44 lise eğitimi ise yüzde 23,93 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre okullaşmanın en çok olduğu eğitim kademesi ilkokul, en az olduğu eğitim kademesi ise lise eğitimi olarak kayıtlara geçti.



SURİYELİLER İLK SIRADA

MEB sisteminde elde edilen bilgilere göre, e-Okul sistemine kayıtlı uyruklara göre en fazla öğrenci sıralamaları şöyle: Suriyeli 387 bin 849, Iraklı 39 bin 72, Afgan 20 bin 59 öğrenci Türkiye’de eğitim alıyor.