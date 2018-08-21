Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk kitaplarının psikologlar tarafından kontrol edilmesi için başlatılan kampanyada şuana kadar 307 bin imza toplanıldı. Dr. Yavuz “Bunların başında çizgi filmler, reklamlar, diziler, sosyal medya paylaşımları geliyor. Bir toplumda barışı ve huzuru getirmenin yolu çocuklara sevgiyi ve dostluğu aşılamaktır. Yayınevleri skandal bir kitap çıkınca özür diliyor, kitabı toplatıyor, bir sonraki skandala kadar aynen devam. O kitap fark edilip toplatılana kadar kaç milyon çocuğun psikolojisinin bozulduğunun önemi yok. Çizgi film kanalları ise tamamen kontrolden çıkmış durumda. Çoğu şiddet içerikli. Bizim amacımız bu problemlere dikkat çekmek. En iyi çözümler oturulur konuşulur. Tek dediğimiz şey, bu gidişata bir dur demek.