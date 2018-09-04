Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçüncü nakil döneminde ilk defa tercih yapan öğrencilerin yüzde 99’u istediği okula yerleşerek kayıt hakkı kazandı. İlk yerleştirmede tercih yapıp yerleşemeyen öğrenci sayısı 91 bin 687 iken bu sayı birinci nakil dönemi sonunda 46 bin 17’ye ve ikinci nakil dönemi sonunda da 15 bin 574’e düşmüştü. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi sonunda bu sayı 8 bin 738’e geriledi. Herhangi bir liseye yerleşemeyen bu öğrencilerin, dördüncü nakil döneminde bir okula yerleştirilmesi hedefleniyor. 6 Eylül’e kadar dördüncü dönem başvurular alınarak tamamlanacak.