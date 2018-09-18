Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü, Bahçelievler ve Ispartakule Kampüslerinde İhlas Koleji öğrencileri yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bu yıl okula başlayan öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı.

YKS sınavında Türkiye birincisi olan İhlas Koleji mezunu Mustafa Emir Gazioğlu, Bahçelievler Kampüsündeki açılış töreninde öğrencilerle buluşarak kısa bir konuşma yaptı. Törende konuşan Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir, geçen yılın özetini yaparak başarılı bir eğitim yılını geride bıraktıklarını ve bu yıl da aynı başarıları elde etmek için çok çalışacaklarını söyledi. Lisenin programının ardından düzenlenen Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu ve Ortaokulu’nun açılış töreninde konuşan okul müdürü İsmail Pala, öğrencilere yeni eğitim yılıyla ilgili bilgiler verdi. Değerler eğitiminin önemine vurgu yapan Pala, öğrencilerden anne babalarına ve öğretmenlerine karşı saygılı olmalarını istedi.

Keyifli geçen törende öğrencilerin yer aldığı gösteriler ve piyesler sahnelendi. Ayrıca okulun karate takımı da mini bir gösteri yaptı.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Okur açılış programındaki konuşmasına mezun olan öğrencileri tebrik ederek başladı. Mezunların çok değerli bölümlere yerleştiğini vurgulayan Okur, “Bunun bir bayrak yarışı olduğunu biliyorsunuz. Sizler, daha çok çalışıp daha çok gayet ederek abi ve ablalarınızın başarılarının önüne geçeceksiniz. Bunu başarmanız için ihtiyacınız olan her türlü desteği vereceğiz” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin de, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Okulların yeniden çocuklarla dolmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yeltekin, “Öğrencisi olmayan okul boş bir bina gibi. Onları tekrar bahçelerde, koridorlarda görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi. İhlas Kolejinin her zaman olduğu gibi bu yıl da akademik olarak hazır olduğunu vurgulayan Yeltekin, “YKS’de almış olduğumuz Türkiye birinciliği ve diğer dereceler bizlerin üstündeki sorumluluğu daha da arttırdı. Bu yıl da tüm kademelerdeki öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi. İHA