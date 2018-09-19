Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesine, Millî Eğitim Bakanlığının talebiyle Güvenli Okul Paketi dâhil edildi. Paketle öğrencilerin okula gitmek için evlerinden ayrılmasından başlayarak dönünceye kadarki zamanda muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanması hedefleniyor. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için de teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanılıyor. Belirlenen 762 okul ve çevresine, kamera kurulup Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek.



300 OKUL TAMAM

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 günlük icraat programının savunma sanayiindeki başlıkları arasında yer alan paketle her bir okulda 6 sabit ve 1 hareketli kamera kurulumu gerçekleştirilecek. Alınan görüntülerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden izlenilmesi sağlanacak. Bu çerçevede, 300 okulda sistemin devreye alma işlemi tamamlandı. Gelecek yıl haziran ayı itibarıyla tüm okullara entegre edilmesi hedefleniyor. Sistemin devreye girip görüntülerin polis merkezlerine aktarılmasıyla okul çevrelerindeki olumsuzluklar ve şüpheli durumlara anında müdahale edilebilecek. ANKARA