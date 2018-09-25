Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Eğitim planlamaları istihdamla ile uyumlu şekilde yapılacak. Bu sayede istihdam etme oranı arttırılacak, nitelikli işsizler azaltılacak. Eğitimde adaletin sağlanması için okullar arasındaki eğitim donanımı, öğretmen ve yönetici niteliği ile mali konulardaki farklılıklar azaltılacak. Bu kapsamda okul yöneticiliği güçlendirilirken; deneyimsiz öğretmenler desteklenecek, dezavantajlı okullara pozitif ayrımcılık yapılacak. Öğrencilerin internet yoluyla gerekli bilgilere interaktif ortamda öğrenmelerini sağlayan e-Öğrenme sistemi müfredatla uyumlu hale getirilecek. “Sanal asistanlar” olarak nitelendirilen sistemle öğrenciler kişiselleştirilmiş eğitim alacaklar. Öğrencilere ilgi alanlarına, isteklerine, zayıflıklarına ve kültürel birikimlerine göre öğrenim programı sunulacak. Bu şekilde öğrencinin öğrenim kalitesinin de arttırılması planlanıyor.