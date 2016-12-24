Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biletlerin tümünün satılması hâlinde toplam 348 milyon 180 bin liralık gelir elde edilecek. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayilerin komisyonu 69 milyon lira olurken, baş bayi komisyon tutarı 1,8 milyon lira olacak. Hazinenin kasasına ise 150 milyon lira girecek.