Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Şubat’a kadar başvuruların kabul edildiği program, kendine güvenen yenilikçi gençleri Turkcell Ailesi’ne katılmaya davet ediyor. “Kariyerine Turkcell’de başlamak istiyorsan GNÇYTNK’sin. Gel bence!” sloganıyla başlatılan GNÇYTNK programıyla 200 genç Turkcell’li olacak ve bu gençler 1 Ağustos 2017’de işe başlayacak.