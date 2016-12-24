20 Şubat’a kadar başvuruların kabul edildiği program, kendine güvenen yenilikçi gençleri Turkcell Ailesi’ne katılmaya davet ediyor. “Kariyerine Turkcell’de başlamak istiyorsan GNÇYTNK’sin. Gel bence!” sloganıyla başlatılan GNÇYTNK programıyla 200 genç Turkcell’li olacak ve bu gençler 1 Ağustos 2017’de işe başlayacak.
Turkcell 200 genç yeteneği işe alacak
24.12.2016 - 07:11 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen şirketleri arasında yer alan Turkcell, inovatif işe alım programı GNÇYTNK’in ikinci dönemini 15 Aralık’ta başlattı.
Etiketler : turkcell,
431766 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/431766.aspx
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