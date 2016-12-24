Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Kadınların daha fazla ekonomik hayata katılımını sağlamak ve girişimcilik kapasitelerini artırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nde yeni döneme girildi. İlk yılında 10 ilde 10 bin kadına ulaşan projenin yeni döneminde 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Nisan 2015’te hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin birinci döneminde kadınlara 243 bin saat eğitim verildi. Proje kapsamında oncekadin.gov.tr adresine 3 bin kursiyer üye olurken, 14 kategoride 16 bin 534 ürün ilanı girildi. Sitede toplam bin 512 ürünün satışı gerçekleştirildi. Projeyle ile bugüne kadar üretilen ekonomik değer ise 15 milyon TL’yi buldu. Yeni dönemde 150 danışman öğretmenle Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas'ta 10 bin kadına daha eğitim vereceklerini dile getiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Vodafone olarak, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasının ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasının ‘akıllı ekonomi modeli’ olarak benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlayışla, 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık ve 2,5 milyon TL’yi aşkın sosyal yatırım yaptık. Şimdi projemizde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi. Hedeflerinin Türkiye'deki kadın girişimci sayısını 20-30 bin, hatta 100 binlere çıkarmak olduğunu ifade eden Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da "Türkiye'deki istihdamda kadınların payı yüzde 30 civarında. Oysa OECD ülkelerinde bu oran yüzde 633'lerde. Eğer Türkiye'yi OECD ortalamasına yükseltirsek GSHY 200-250 milyar dolar katkısı olur" diye konuştu.