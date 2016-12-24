Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmciler, 2016 yılında pazarın yüzde 40 gerilemesine rağmen 2017'den umutlu olduklarını belirtti. Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer; 2017 rezervasyonları incelendiğinde turistlerin Türkiye'ye dönüş eğiliminde olduğunu söyledi. Karaer “İspanya ve Portekiz son iki senedeki turizm patlamasının etkisiyle fiyatlarını artırdı. Türkiye'de ise düşük fiyat ve yüksek kalite politikası var. Öte yandan Türkiye'nin müşteri yorumları diğer destinasyonlara göre daha yüksek. Kasım ortası itibarıyla 2017 yazı için erken rezervasyonlar yükselişe başladı. Aralık itibarıyla da yüzde 6'lık artış var. Hedefimiz 2017'de, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla, 320 bin adet Türkiye tatili satmak" diye konuştu.