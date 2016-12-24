Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı olan ve bu yüzden hayatını kaybeden ya da yaralananların anne, babalarının da istihdam hakkından faydalanabileceğini öngören düzenleme ilgili yönetmeliğe eklendi. Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6704 sayılı Kanun’la şehit anne babalarına da istihdam imkânı getirilmiş, istihdamda 45 yaş şartı, hak sahipleri arasında bu yaşın altında kimsenin bulunmamasına bağlı olarak kaldırılmıştı. Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle yönetmelik kanundaki düzenlemelere uygun hale getirildi. Buna göre, terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı vazife malulü sayılanlar ile terör eylemi nedeniyle engelli hâle gelenlerin kendisi veya eş veya çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinin yanı sıra anne ve babasından biri de istihdam edilebilecek. Aynı düzenleme Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanların eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, babası veya kardeşlerinden birisi için de geçerli olacak.