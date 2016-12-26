İstanbul Kapalıçarşı'da 127,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 127,80 liradan, 840 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 855 liradan, 116,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 120,50 liradan, 822 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 839 liradan, 410 liradan alınan Yarım Ziynet 420 liradan, 205 liradan alınan Çeyrek Ziynet 210 liradan satıldı.
Gram altın ne kadar?
26.12.2016 - 17:55 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gram altın,
432551 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/432551.aspx
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