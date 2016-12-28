Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL - Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2017 rotasını açıkladı. Türk otomotiv tedarik sanayicileri önümüzdeki yıl İran, Hindistan, Çin ve Amerika’yı hedef pazar olarak belirleyerek 25 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, 2017’de mevcut pazarlarda aktif varlıklarını sürdüreceklerini fakat pazar çeşitlenmesi için yeni pazarlara açılacaklarını dile getirdi. Bu kapsamda Amerika’da bir ticari vasıta üreticisi ile Hindistan’da da otomotiv markası ile görüştüklerini ifade eden Kanca “Çin’de ise şimdiye kadar gündeme gelmeyen bir konu var. Bu konu, ‘İpek Yolu Projesi’. Henüz Türkiye’de konuşulmayan bu projenin otomotiv sektörüne etkisi üzerine Çin’deki paydaş grubumuzla ortak konferans gerçekleştireceğiz. Bu konuda karşılıklı heyet ziyaretleri gerçekleştirilmesi için ön mutabakat yapıldı” dedi. İran pazarının ise Türk otomotiv tedarik sanayicileri için müthiş bir potansiyel içerdiğini vurgulayan Kanca “İran’da işler yavaş gidecek gibi gözüküyor. İlk başta herkesin beklentisi çok daha hızlı olması yönündeydi ancak ABD, İran’ı hâlâ bankacılık sistemi aracılığıyla kontrol altında tutuyor. Şu an sadece Halkbank, İran ile çalışıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatta sürükleyici konumda olan otomotiv sektörünün iç pazar satışları ile dünya ülkeleri sıralamasında 17’nci, Avrupa otomotiv satışlarına göre de altıncı sırada yer aldığını anlatan Kanca, şöyle devam etti: Türk otomotiv sanayimizin en güçlü olduğu ticari araç üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da ikinci sırada yer alıyoruz. İlk 11 ayda otomotiv ihracatımız 21,9 milyar dolar seviyesine ulaştı ki bu rakamın 8,3 milyar doları tedarik sanayimiz tarafından gerçekleştirildi. Toplam üretimimizin 1,3 milyon ve toplam pazarımızın da 862 bin adedi aştığını görüyoruz. Bu yıl, üretimimizin 1 milyon 450 bin adedi, pazarımızın 1 milyon adedi ve ihracatımızın da 25 milyar doları bulacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.