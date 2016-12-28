Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2017 rotasını açıkladı. Türk otomotiv tedarik sanayicileri önümüzdeki yıl İran, Hindistan, Çin, Amerika'yı hedef pazarlar olarak belirledi. TAYSAD Başkanı Alper Kanca mevcut pazarlarda aktif varlıklarını sürdüreceklerini fakat pazar çeşitlenmesi için yeni pazarlara açılacaklarını söyledi.

TİCARİ MÜŞTERİ PEŞİNDEYİZ

Kanca, İran, Hindistan, Çin ve Amerika'ya tedarik sanayisi olarak atılım yapacaklarını belirterek, “Amerika'da bir ticari vasıta üreticisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya bir heyet programı düzenlenecek. Hindistan'ın en büyük otomotiv markası ile bir çalışma yapmak üzere harekete geçtik. Çin'de ise şimdiye kadar gündeme gelmeyen bir konu var. Bu konu, “İpek Yolu Projesi”. Henüz Türkiye'de konuşulmayan bu projenin otomotiv sektörüne etkisi üzerine Çin'deki paydaş grubumuzla ortak konferans gerçekleştireceğiz. Bu konuda karşılıklı heyet ziyaretleri gerçekleştirilmesi için ön mutabakat yapıldı. İran'a gelince; TAYSAD olarak bölgedeki işbirliklerimizi artırmak amacıyla bir süredir, paydaş kurumumuz olan İran Otomotiv Parça Üreticileri Derneği (IAPMA) ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu temaslar sonucunda geçtiğimiz Şubat ayında İran'da yapılan Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Konferansı'na ve eşzamanlı yürütülen fuara davet edildik. İran pazarı Türk otomotiv tedarik sanayicileri için müthiş bir potansiyel içeriyor. Bizler bu gelişmelere bağlı olarak İran pazarındaki aktivitelerimizi artırmaya odaklandık” dedi.

2017 İHRACAT HEDEFİ 25 MİLYAR dolar

Yeni Şafak'ın haberine göre yıl değerlendirmesiyle birlikte 2017 beklentilerini açıklayan Başkan Alper Kanca, “2016 yılı otomotiv sanayimizde yaşanan birçok olumlu gelişmeyle birlikte, ekonomik istikrara ve demokrasimize yönelik istenmeyen girişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat konusunda sürükleyici sektörü olan otomotiv sektörü, iç pazar satışları ile dünya ülkeleri sıralamasında 17'inci, Avrupa otomotiv satışlarına göre de 6'ıncı sırada yer alıyor. Gururla söylemeliyim ki, dünya genelinde Avrupa'ya en fazla ihracat yapan ülkeyiz. AB ülkelerinin 2015 sonunda ülkemizden ithal ettiği araç sayısı 843 bin adet. Sıralamada Türkiye'yi, 480 bin adet ile Japonya, 376 bin adet ile Güney Kore ve 250 bin adet ile Birleşik Devletler izliyor” açıklamasında bulundu.

2017'DE PAZAR KÜÇÜLEBİLİR

Dünyadaki gelişmelerin Türk otomotiv sektörüne etkisiyle ilgili konuşan Başkan Kanca, “Önümüzdeki yıl küresel arenada, Brexit kararının etkileri, ABD Başkanı Trump'ın yönetimsel kararları ve tabii ki FED'in para politikaları, otomotiv sektörümüz kadar tüm iş dünyamızın da yakından takip edeceği konular olacak. Sektör özelinde baktığımızda ise, bir yandan artan kurlar bir yandan ÖTV düzenlemesi, yeni yılda pazar büyümemizin yavaşlayabileceği sinyalini de veriyor. Buna rağmen gelecek yıl için öngörülerimiz, bir miktar artış ile üretimde 1,5 milyon adet seviyesinde iken, pazarın aynı düzeyde kalacağı yönünde. İhracat hedefimiz ise 25 milyar dolar olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

23 MİLYAR DOLAR İŞ HACMİ MEVCUT

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yazıcı, patentlerin üretim merkezi olan Ar-Ge merkezlerinin, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun birebir muhatabı olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, “Daha hızlı yol alabilmek, daha verimli çalışmak, katma değer oluşturmak ve markalaşmak için, Meclis'ten yeni geçen Sinai Mulkiyet Kanunu'na sektör olarak ihtiyaç duyduğumuz aşikar. TAYSAD'ın “Tasarım-Teknoloji-Tedarik” vizyonunu da destekleyen Sınai Mülkiyet Kanunu, hedeflerimize ulaşma noktasında ciddi kolaylık ve fayda sağlayacak. 355 üyesiyle, 23 milyar dolarlık iş hacmine; 7,6 milyar dolar doğrudan ihracata, 150 binin üzerinde istihdama ve 63 Ar-Ge Merkezi'ne ulaşan TAYSAD'ın 59 üyesinin 40 ülkede 156'dan fazla tesis yatırımı bulunmakta. Bu yatırımlarla, dünya otomotiv endüstrisinde Türkiye ve Türk otomotiv tedarik sanayisini layıkıyla temsil ediyoruz ve küresel marka oluşturabilmek için sektöre de öncülük ediyoruz” diye konuştu.