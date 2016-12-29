Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) yeni yılın ilk ayında elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu. EPDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli nihai perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir artış olmamıştır. Yapılan çalışma neticesinde dağıtım bedelinde artış söz konusu iken enerji bedelinde düşüş olmuştur. Dolayısıyla ikisinin toplamından oluşan ve tüketicinin muhatap olduğu nihai bedelde artış yoktur. Tek terimli tek zamanlı alçak gerilimden bağlı mesken abonesinin 100 kWh için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar; 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da yaklaşık 41 TL dir".