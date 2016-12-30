Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamı Yalçın Ayaslı'ya ait Borajet Havayolları satıldı. Türkiye'nin yurt için yurt dışı birçok noktaya uçuşu bulunan havayolu şirketini Amerikalılar satın aldı.

Borajet'in satın alınması fikri, Eylül ayı sonunda New York'ta yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldı BM Genel Kurulu toplantıları sürecinde gündeme geldi.

Anılan süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda dünya devi şirket yöneticileriyle buluştu.

Bugün karar bağlanan Borajet'in satın alınması işlemi anılan toplantının sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.

Bünyesinde 12 yolcu uçağı ve 1 tane de iş jeti bulunan Borajet'te 500 kişi çalışıyor. İş adamı Yalçın Ayaslı'nın sahibi olduğu yüzde 100 hisse SBK Holdinge geçti. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "ABD'lilerin bu satın almayı yapmasındaki en temel neden, 3. havalimanı projesi. ABD'liler bu satın alma ile havacılık alanında önemli bir pozisyon elde etmek istiyor" dedi.

Aynı kaynak son dönemlerde Türkiye'ye yabancı yatırımcı girişinin azaldığına dikkat çekerek söz konusu satın almanın önemine işaret etti.