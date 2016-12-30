Altının gram fiyatı hafta başından bu yana devam eden yükselişini, ABD  ile Rusya arasındaki gerilimin, güvenli liman olarak görülen altın talebini  artırması ile bugüne de taşıdı. ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından dün yüzde  1,3 değer kazanarak 1.160 dolar sınırına çıkan ons altın, bugün bu seviyenin  üzerini test etse de saat 10.20 itibarıyla 1.159 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde ise altının ons fiyatındaki yükselişin gram altın  üzerindeki etkisi, dolar kurundaki düşüşle sınırlandı. Altının gram fiyatı, bugün  131,7 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 131,5 liradan  işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 216, Cumhuriyet altını 880 liradan  satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, 2016 yılında yerli yatırımcılara en  çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altının, yılı 130 liranın üzerinde  tamamlayabileceğini kaydetti.

Bu hafta ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik risk  algısını artırdığına, bunun da altının ons fiyatında sert yükselişlere neden  olduğuna değinen Memiş, iki ülke arasında gerginliğin devam edip etmeyeceğinin  takip edileceğini belirtti.

Memiş, altının ons fiyatında yeni hedefin 1.180 dolar seviyesi  olabileceğini tahmin ederek "Bu seviyelerden kar satışları gelirse altının ons  fiyatı tekrar 1.140 dolar seviyesine gerileyebilir. Biz öğleden sonra altının ons  fiyatında ve gram fiyatında düşüşler beklediğimizi belirtmek isteriz. ABD ve  Rusya tarafından gelen açıklamaları siyasi ve Donald Trump hedefli olarak  değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altının gram fiyatının 130,50-131,80 lira aralığında dalgalı bir seyir  izleyebileceğine değinen Memiş, ons altında ise 1.168 dolar seviyesinin gün içi  direnç konumunda olduğunu dile getirdi.