Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BOTAŞ'ın çevrim santrallerine ayırdığı doğalgaz arzını yüzde 90 kısmasıyla başlayan elektrik kesintilerinin otomotiv yan sanayinde 120'ye yakın fabrikanın üretim durdurmasına neden olduğu konuşuluyor. Günlük zararın ise 20 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

GÜNLÜK KAYIP 20 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Konuya ilişkin Dünya'dan Aysel Yücel'e değerlendirmelerini paylaşan Taysad Başkanı Alper Kanca, , “5 dolarlık parçayı gönderemediğimiz için 20 bin dolarlık araba üretilemiyor” dedi.

Kanca, "TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'de 80 fabrikada kesintiler nedeniyle üretim durdu.Bu OSB'nin dışında yakın bölgedeki otomotiv yan sanayi fabrikalarını da sayarsak sayı 120'ye çıkıyor. Fabrikalarımızda 10 binlerce işçi çalışıyor." diyerek günlük kaybın 20 milyon doların üzerinde olduğu bilgisini verdi.

Kanca, kesintilerin neden olduğu kayıplar üzerine yaptığı değerlendirmede ise "Burada Toyota ve Tofaş gibi otomotiv devlerinin tedarikçileri var. Otomotivde ana sanayi maliyetleri düşürmek için bizi stoksuz çalışmaya zorluyor. Sadece bizim organize sanayi bölgemizde iki günlük zarar 40 milyona dolara yaklaştı yaklaştı.bizim organize sanayimizde günlük 10 milyon dolar ihracat var. Günlük on milyon dolar da yurt içinde satış var. Yani günlük kayıp 20 milyon dolar. Diğer yan sanayi firmalarını da eklediğiniz zaman bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

SPOT PİYASADA FİYATLAR HIZLI YÜKSELDİ

Son dönemde spot elektrik piyasasında arz talep tarafında yaşanan sorunlar fiyatlarda da hızlı artışa neden olmuştu. Doğalgaz santrallerine kesinti elektrik arzını negatif etkilerken, yaz saati uygulamasının da talebi artırmasıyla Aralık ayında yıllık ortalamanın 4 kat üzerinde fiyatlamalar yaşandı. Yıllık ortalama 139 TL'yken gün içi saat dilimlerinde 1.899 TL'ler görüldü.

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE MALİYETLER TIRMANDI

Buna bağlı olarak üretim girdisinde elektriğin yüksek pay taşıdığı çimento sektörü maliyet artışı raporlamıştı. Çimento sektörü temsilcilerinin verdiği bilgiye göre yılın başından bu yana ortalamaya kıyasla Aralık'ta elektrik maliyetlerinin yaklaşık yüzde 30 arttı.

TÜKETİMİN YARISINDAN FAZLASI DOĞALGAZLA KARŞILANIYOR

Türkiye'de doğalgaz santrallerinin kurulu güce oranı yaklaşık yüzde 31 ve bu santrallerin ürettiği elektrik toplam tüketimin yaklaşık yüzde 57'sini karşılıyor. Bu durum arzda büyük payı bulunan doğalgaz santrallerindeki gelişmelere karşı elektrik piyasasını hassalaştırıyor. Bir süredir gezdirme yöntemi ile kesintiler yaşanıyordu. Bazı sanayi kuruluşlarına kritik olmayan üretimlerini azaltmalarını tavsiye edilmişti.

TÜKETİCİ NASIL ETKİLENECEK?

EPİAŞ'ta elektrik fiyatları tüketimin yoğunlaştığı saatlere bağlı olarak sert dalgalanmalarla yükselirken EPDK tüketici fiyatlarını 3 aylık dönemlerle belirliyor. Bu açıdan artan fiyatların tüketiciye ne ölçüde yansıyacağı Nisan 2017-Haziran 2017 tarife döneminde belli olacak.

HACKER ALARMI

Diğer taraftan basında yer alan bilgilere göre bakanlık yetkilileri, hackerların Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığı içerisinde olduğunu söylüyor.