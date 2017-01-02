Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmangazi Köprüsü'ndeki indirimin ardından, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerinde yüzde 25 indirim yaptı.



İzmit Körfezi’nin karayolu geçişini sağlayan Osmangazi Köprüsü ücretleri 1 Ocak’tan itibaren 89 liradan 65,65 liraya düşürüldü.



Körfezde, Eskihisar-Topçular arasında arabalı vapur seferleri yapan İDO da taşıma ücretlerine yüzde 25 indirim yaptığını yazılı açıklama ile duyurdu.



İndirimle otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira oldu. Gidiş-dönüş bileti tercih edilirse ücret 80 lira olacak.