Osmangazi Köprüsü'ndeki indirimin ardından, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerinde yüzde 25 indirim yaptı.
İzmit Körfezi’nin karayolu geçişini sağlayan Osmangazi Köprüsü ücretleri 1 Ocak’tan itibaren 89 liradan 65,65 liraya düşürüldü.
Körfezde, Eskihisar-Topçular arasında arabalı vapur seferleri yapan İDO da taşıma ücretlerine yüzde 25 indirim yaptığını yazılı açıklama ile duyurdu.
İndirimle otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira oldu. Gidiş-dönüş bileti tercih edilirse ücret 80 lira olacak.
Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim
02.01.2017 - 11:19 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldı.
Osmangazi Köprüsü'ndeki indirimin ardından, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerinde yüzde 25 indirim yaptı.
Etiketler : eskihisar topçular,indirim,
434416 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/434416.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER