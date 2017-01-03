Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torba Yasada yer alan düzenlemeyle, 30 yıldan fazla çalıştığı halde, sadece 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara ek ikramiye ödenmesi amaçlanıyor. Söz konusu çalışma, 7 Ocak 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesinin 30 yıl sınırını yasaya aykırı bulup iptal etmesinin ardından başlamıştı. Çalışma Meclis’ten geçerse, memur emeklileri her bir yıl için ek ikramiyeye hak kazanacak. Ödemenin devlete maliyeti 3 milyar lira civarında olacak. 7 bin 500 liraya kadar ödemeler, başvurunun ardından hemen yapılacak. Bu tutarı aşanlar 3’e bölünerek ödenecek. Yapılan hesaplamalara göre, polis memurları fazladan çalıştıkları her yıl için 1.656 lira, hemşireler 1.676 lira, emniyet müdürleri 2.641 lira, hakim ve savcılar 3.407 lira, kuvvet komutanları da 3.761 lira civarında ek ikramiye kazanacak. Çalışmanın ayrıntıları, kanunun Meclis’te kabulünün ardından açıklanacak.