İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5360 liradan alınan dolar 3,5380 liradan, 3,70 liradan alınan euro ise 3,7090 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5400, liradan, euro ise 3,7060 liradan satılmıştı. 