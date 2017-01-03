İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5360 liradan alınan dolar 3,5380 liradan, 3,70 liradan alınan euro ise 3,7090 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5400, liradan, euro ise 3,7060 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada döviz fiyatları
03.01.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,5380 liradan, euro ise 3,7090 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : döviz,borsa,dolar,
434699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/434699.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER