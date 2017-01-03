İstanbul Kapalıçarşı'da 132,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 132,80 liradan, 873 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 888 liradan, 121 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 124 liradan, 856 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 871 liradan, 426 liradan alınan Yarım Ziynet 436 liradan, 213 liradan alınan Çeyrek Ziynet 218 liradan satılıyor.