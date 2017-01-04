Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 2016 yılında yurt dışında durgunluk, dövizdeki yükselme ve güneyinde oluşan ateş çemberi sebebiyle ihracatta 8,7 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı. Aralık ayında yüzde 9,3 artarak 12 milyar 817 milyon dolara ulaşan ihracat, 2017 için de umut verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2016’nın ihracat rakamlarının değerlendirmesi ile 2017 hedeflerine dair açıklamayı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı toplantıda yaptı. Toplantıda konuşan Büyükekşi, 142 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşen 2016 ihracatının 3 lokomotifinin otomotiv, hazır giyim-konfeksiyon ve kimyevi maddeler olduğunu, 2017’yi de atılım yılı ilan ettiklerini söyledi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Yıl sonunda ihracatın 155 milyar dolara yükseleceğini öngörüyoruz. Bakanımızın öncülüğünde, Orta Vadeli Plan (OVP) hedefimiz olan 153,3 milyar doları geride bırakacağız. Petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması, petrol ihracatçısı ülkelerde toparlanmayı hızlandıracak. Bunun yanı sıra reform paketleri gibi gelişmeler ihracatımızı artışa geçirecek. Rusya ile yaşanan kayıplar da azalarak ortadan kalkacak” dedi.

DÜNYADAKİ PAYIMIZ ARTTI

Geçen yıl parite, emtia-petrol fiyatlarındaki düşüş ve Rusya, Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerdeki problemlerin 8,7 milyar dolarlık kayıp yaşattığını hatırlatan Büyükekşi “Bunlar olmasaydı ihracat yüzde 5 artışla 150,8 milyar dolara yükselecekti. Ancak gururla söyleyebilirim ki, dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 0,89’a, AB’nin ithalatından aldığımız payı yüzde 1,28’e ulaştı. Bu pay 2015’te yüzde 1,21 seviyesindeydi” dedi. Türkiye’nin ihracatta kural koyan ülke olması için çalıştıklarını ifade eden Büyükekşi, ihracatı geliştirme çalışmaları kapsamında, 500 Ar-Ge merkezini açma sözünü en kısa sürede gerçekleştireceklerini, TİM-TEB Girişim Evleri sayısını artıracaklarını söyledi. 720 Türk firmasının katılımıyla 30 farklı ülkeye ticaret heyeti dozenleyip 5 bin 250 iş görüşmesi yaptıklarını hatırlatan Büyükekşi, imaj kampanyası ile 11 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini de ifade etti.