Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 76.805,98 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 187,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,66 ile sigorta, tek gerileyen ise 0,12 ile madencilik oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 2016 yılı enflasyon verisinin yüzde 8,53 ile piyasa beklentilerini aşması ve dolar/TL'nin küresel piyasalarda artan dolar talebinin de etkisiyle rekorunu 3,6050'ye taşımasının ardından düşüşe geçerek günü yüzde 1,46 azalışla 76.618,20 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verisi ile saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Aralık 2016 tarihli toplantı tutanaklarının piyasalar üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 78.300 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 76.500 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.