Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz fiyatları yeni yıla da yükselişle başladı. Dolar, tarihî zirvesi olan 3,60 TL’ye yakın seyrederken, avro 3,75 TL’nin hemen altında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık iki ay önce bütün kurumlara ve şahıslara yaptığı “TL’ye geçin” çağrısının da yansımaları bir yandan devam ediyor. Bu çağrıya, ücretlerin döviz olarak ödendiği spor kulüpleri de katılmaya başlamıştı. Spor Toto Süper Ligi’nde ilk yarının lider takımı Medipol Başakşehir, 1 Aralık itibarıyla bütün oyuncu ödemelerini TL üzerinden yapma kararı almıştı. Yerli ya da yabancı ayrımı olmaksızın tüm futbolcu ve teknik ekibin maaşlarını yerli para cinsinde yapmayı hedefleyen kulüp, son günlerde değer kaybı yaşayan TL’ye destek olan diğer birçok özel ve resmî kuruma katılan ilk futbol kulübü olmuştu. Peki, diğer 17 Süper Lig ekibi de bu kampanyaya katılsalar, dövize karşı da arka arkaya goller atabilir miyiz? Bu sorunun cevabı için gözler diğer kulüplere çevrilmiş durumda.

Destek Yatırım’ın yaptığı araştırmaya göre, Süper Lig’de 2016-2017 sezonuna ait futbolcu maaşları yaklaşık 350 milyon avro. Bugüne kadar bunun yaklaşık olarak yarısı ödendi. Geriye kalan 175 milyon avroluk kısmı önümüzdeki aylarda ödenecek. Bu paranın tamamı TL ile verilirse, öncelikle piyasada 175 milyon avroluk döviz talebi oluşmayacak. Yapılacak ödemelerin ise yaklaşık yarısının, yani 87,5 milyon avroluk kısmının TL’de durması hâlinde bile, piyasada 320 milyon TL’lik likidite kalacak. Binlerce kişi ve kurumun katıldığı “TL’ye dönüş” hareketinin futbol kulüplerinin katılımı ile ne kadar güçlenebileceğini, sadece bu rakamdan bile görebiliyoruz.

EN ÇOK KAZANANLAR

1- Van Persie (FB) 4,9 Milyon

2- Sneijder (GS) 4,5 Milyon

3- Kjaer (FB) 4 Milyon

4- Aboubakar (BJK) 3,3 Milyon

5- Podolski (GS) 3 Milyon

6- S. İnan (GS) 2,85 Milyon

7- M.Topal (FB) 2,5 Milyon

8- De Jong (GS) 2,5 Milyon

9- Skrtel (FB) 2,5 Milyon

10- Emenike (FB) 2,5 Milyon

Kulüpler dövize karşı kırılgan

İşin bilanço boyutuna bakıldığında; 31 Ağustos 2016 itibarıyla Galatasaray’ın 115 milyon avro, Fenerbahçe’nin 105 milyon avro, Beşiktaş’ın 75 milyon avro ve Trabzonspor’un 65 milyon avro net yabancı para yükümlülüğü bulunuyor. Kur hareketlerine karşı korumasız olan bu yükümlülükler TL’nin yüzde 10 değer kaybettiği durumlarda, bilançolara 35 milyon TL’ye kadar ekstra yük getiriyor. TL ile yükümlülük oluşturmak, kulüpleri kur riskinden de koruyarak sağlıklı bilanço yapısına kavuşturacak.