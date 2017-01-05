Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur emeklilerinin merakla beklediği ek ikramiye düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Buna göre, 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenecek.



Bir yıl içinde başvuranlara, ikramiyenin 7 bin 500 liralık kısmı 3 ay içinde ödenecek. Kalan tutarın ödemesi ise kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayında yapılacak.



Düzenleme öncesi ek ikramiye almak için yargı yoluna başvuranların davaları düşecek. Yargılama giderleri ise idarenin üzerine bırakılacak.