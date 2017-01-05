Memur emeklilerinin merakla beklediği ek ikramiye düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Buna göre, 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenecek.
Bir yıl içinde başvuranlara, ikramiyenin 7 bin 500 liralık kısmı 3 ay içinde ödenecek. Kalan tutarın ödemesi ise kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayında yapılacak.
Düzenleme öncesi ek ikramiye almak için yargı yoluna başvuranların davaları düşecek. Yargılama giderleri ise idarenin üzerine bırakılacak.
Emekliye ek ikramiye müjdesi
05.01.2017 - 12:35 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Memur emeklilerine ek ikramiye düzenlemesi Meclis'ten geçti. Tasarıyla, 30 yıldan fazla hizmet veren ancak 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her hizmet yılı için ek ikramiye ödenecek.
Memur emeklilerinin merakla beklediği ek ikramiye düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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435371 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/435371.aspx
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