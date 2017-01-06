Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doların yanında euro da hızla tırmanarak dün 3.8107 lira ile bu sabah da 3.8345 lira ile çıktığı yeni rekor düzeyin ardından, 3.8425 lira ile yeni rekor kırdı. Euro, saat 12.00 dolayında 3.8339 lira düzeyine çekildi.