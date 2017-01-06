Doların yanında euro da hızla tırmanarak dün 3.8107 lira ile bu sabah da 3.8345 lira ile çıktığı yeni rekor düzeyin ardından, 3.8425 lira ile yeni rekor kırdı. Euro, saat 12.00 dolayında 3.8339 lira düzeyine çekildi.
Euro'dan tarihi rekor!
06.01.2017 - 13:15 | Son Güncelleme: 06.01.2017 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küresel piyasalardaki kâr satışlarına karşın dolar ve euro lira karşısında yeni rekor düzeylere tırmanıyor.
Etiketler : euro,
435672 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/435672.aspx
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