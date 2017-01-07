Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 yıldır sektörün büyümesi için çalışmalar yapan, 16 yıl Renault Mais'in genel müdürü olan ve 23 Eylül 2016'da görevini Berk Çağdaş'a devrederek, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Aybar, emekliye ayrılması sebebiyle veda mesajı yayımladı. 2 Ekim 2000'den 29 Ağustos 2016'ya kadar Renault Mais AŞ genel müdürü olarak, o tarihten itibaren de yönetim kurulu başkanı olarak otomotiv sektörünün Türkiye'de son yıllardaki gelişiminde aktif rol almanın gururu ile dolu olduğunu belirterek “Elbette biz iş insanları için üstlendiğimiz görevlerin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. Ben de herkes gibi görevlerimin sonuna geldim ve hayatımda emeklilik dönemim başlıyor" dedi. Yeni dönemde yoğun tempo ile geçirdiği çalışma hayatının birikimlerini paylaşmaya devam edeceğine işaret eden Aybar "Sağlığım el verdiği sürece daha esnek ama yine aktif bir yaşam içinde olmayı sürdüreceğim. En önemlisi sevdiklerimle ve ailemin bireyleriyle daha sık birlikte olabileceğim. Ülkeme ve milletime yapabileceğim ne tür bir katkı olabilir ise yerine getirmeyi son anıma kadar kutsal bir görev bileceğim” ifadesini kullandı. Aybar, gazetemize yaptığı açıklamada da “Kırk bir yıldır iş hayatındayım. Otomotiv sektöründe de yirmi altı yılım bitti. Tecrübemi elbette sektör için değerlendireceğim" dedi.

İbrahim Aybar kimdir?

Aydın Nazilli doğumlu olan Aybar, 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden makine-uçak mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversite yüksek lisans, ABD’de doktora yaptı. 1980-1988 döneminde özel sektörde çalıştı. 1991-1992 yıllarında Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olan Aybar, Sümerbank Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan vekilliği yaptı. Ardından Varan Genel Müdürü olan Aybar, 2000'den itibaren Renault Mais Genel Müdürü ve son olarak da yönetim kurulu başkanı oldu.