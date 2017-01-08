Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretim, istihdam ve satış alanında gösterdiği yüksek performansla yıllardır Türk ekonomisinin parlayan yıldızı olan otomotiv sektörü, büyük bir başarıya daha imza attı. Sektörün ihracatı ilk defa 1 milyon adedi aştı. 2016 yılı, üretimde 1 milyon 486 bin adetle kapanırken, ihracat da 1 milyon 141 bine ulaştı. Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, “İhracatımız adet bazında yüzde 15, dolar bazında yüzde 13 arttı. Sanayimizin kapasite ve yeni proje yatırımlarının hayata geçmesi ile 2010 yılında 1,5 milyon adet seviyesinde olan üretim kapasitesi, 2016 sonunda 1,9 milyon adet seviyesine yaklaştı. Yeni ürün yatırımları ile 2017 senesinde ihracatın daha da artmasını bekliyoruz. Hükûmetimizin sanayimizi destekleyici politikalarının devamı, iç pazarda istikrarın korunması, yeni projeler için ülkemizin rekabetçiliğinin sürdürülmesi ve böylelikle yeni yatırımların ülkemize gelmeye devam etmesi, sektörümüz için çok önemli. Ülkemiz, 2016 yılı ilk 9 ay verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticari araç üretiminde ikinci, otomobil üretiminde de yedinci sırada yer alıyor. Bu konumumuzun daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz” dedi.