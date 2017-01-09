Binanın mantolaması ve duvarların izolasyonu, pencerelerin çift camı ve yalıtımı olmalı
Evlerde ısı kazanlarını düşük sıcaklıkta gece-gündüz yakmak, gündüzleri yakıp, gece söndürmekten daha ekonomik
Isı merkezlerinin bodrum yerine çatıda kurulması ile binalar daha tasarruflu, çevreci ve emniyetli olacaktır
Antre, koridor, merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörler iptal edilmeli. Her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalı
Odalarda masa, sandalye ve yatakları dış duvarlardan uzak tutmalı.
Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlamalı
Radyatörün arkasındaki duvara alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirmeli
Isıtılmayan bölgelerden geçen sıcak su boruları yalıtılmalı. Sıcak su elde etmek için, güneş panelleri kullanılmalı
Kombi, klima, kalorifer, ısı merkezlerinin yıllık bakımları mutlaka yaptırılmalı
Elektrik ve yakıt tüketimi düşük, verimliliği yüksek, çevreci cihazlar tercih edilmeli