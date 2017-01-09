Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binanın mantolaması ve duvarların izolasyonu, pencerelerin çift camı ve yalıtımı olmalı

Evlerde ısı kazanlarını düşük sıcaklıkta gece-gündüz yakmak, gündüzleri yakıp, gece söndürmekten daha ekonomik

Isı merkezlerinin bodrum yerine çatıda kurulması ile binalar daha tasarruflu, çevreci ve emniyetli olacaktır

Antre, koridor, merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörler iptal edilmeli. Her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalı

Odalarda masa, sandalye ve yatakları dış duvarlardan uzak tutmalı.

Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlamalı

Radyatörün arkasındaki duvara alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirmeli

Isıtılmayan bölgelerden geçen sıcak su boruları yalıtılmalı. Sıcak su elde etmek için, güneş panelleri kullanılmalı

Kombi, klima, kalorifer, ısı merkezlerinin yıllık bakımları mutlaka yaptırılmalı

Elektrik ve yakıt tüketimi düşük, verimliliği yüksek, çevreci cihazlar tercih edilmeli