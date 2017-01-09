Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Ticaret Borsası (OTB), fındık üretimi yapılan 15 ildeki ticaret borsalarının "müstahsilden tacire satış" rakamlarını açıkladı. Borsanın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, üreticiden tüccara en fazla fındık satışı Sakarya'da gerçekleşti.

Sakarya'da üreticiler tarafından piyasaya toplam 79 bin 390 ton 724 kilogram kabuklu fındık satışı gerçekleştirilirken, Sakarya'yı 40 bin 960 ton 162 kilogramla Ordu, 36 bin 91 ton 723 kilogramla Düzce izledi. Diğer il ve ilçelerde üreticiler tarafından pazara indirilen fındık miktarı ise şöyle:

"Fatsa 6 bin 167 ton 304 kilogram, Ünye 7 bin 943 ton 527 kilogram, Giresun 21 bin 593 ton 927 kilogram, Trabzon 24 bin 149 ton 714 kilogram, Rize bin 266 ton 599 kilogram, Terme bin 645 ton 79 kilogram, Çarşamba 18 bin 8 ton 810 kilogram, Samsun 7 bin 741 ton 608 kilogram, Bafra 16 ton 738 kilogram, Kastamonu 341 ton 619 kilogram, Akyazı 7 bin 616 ton 954 kilogram, İstanbul 188 ton 649 kilogram."