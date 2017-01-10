İstanbul Kapalıçarşı’da 3,7210 liradan alınan dolar 3,7230 liradan, 3,9490 liradan alınan euro ise 3,95 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7340, liradan, euro ise 3,9350 liradan satılmıştı.