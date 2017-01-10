İstanbul Kapalıçarşı’da 3,7210 liradan alınan dolar 3,7230 liradan, 3,9490 liradan alınan euro ise 3,95 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7340, liradan, euro ise 3,9350 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada döviz fiyatları
10.01.2017 - 09:42 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,7230 liradan, euro ise 3,95 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,
436604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/436604.aspx
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