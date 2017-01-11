Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanlığı görevini 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek olan Barack Obama’ya online müzik servisi Spotify’dan iş teklifi geldi.

İyi bir Spotify kullanıcısı olarak bilinen ve oluşturduğu müzik listeleriyle 435 binden fazla takipçiye ulaşan Barack Obama Spotify müzik uygulamasından "Oynatma Listeleri (Playlists) Başkanlığı" görevi teklifi aldı.

Spotify CEO’su Daniel Ek, Twitter hesabından da paylaştığı ilan ile Obama’ya, “Spotfiy’da rol almak istediğinin duydum. Bu ilanı gördün mü?” diye seslendi.

Spotify’ın iş ilanları sayfasında da yer alan “Playlist Başkanı” için gereken özellikler şöyle sıralandı:

1- Saygın bir ülkeyi yönetmekte en az 8 yıl deneyim (Obama, 2009-2017 yılları arasında ABD Başkanlığı yaptı)

2- Nobel Barış Ödülü’ne sahip olmak (2009 Nobel Barış Ödülü Barack Obama’ya verilmişti)

Bu ve buna benzer nitelikleri karşılayan herkese açık olan iş ilanında Playlist Başkanı’nın ne kadar kazanacağı ile ilgili bilgi verilmiyor.