Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci döviz kurunda yaşanan hareketliliğin tamamen süpekülatif olduğunu belirterek “Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok” dedi. Kurda yaşanan dalgalanmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zeybekci, bakanlık yaptığı ilk dönem olan 2014’ün ocak ayında da dövizde hareketlenme yaşandığını ve o dönemde Merkez Bankasının “yapmaması gereken bir şeyi yaparak” piyasaya döviz satışı yoluyla kura müdahale ettiğini söyledi. Söz konusu dönemde piyasanın kendi dengeleri içinde bir seviye oluşturacağını söylediğini ifade eden Zeybekci “Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Merkez Bankasının elinde çok fazla enstrüman ve yaklaşım vardır. Birilerinin, genel itibarıyla Merkez Bankasından yapmasını istedikleri yaklaşım, piyasaya döviz satarak müdahale etmesidir. Bu, benim görüşüme göre yanlış bir yaklaşım olur. Daha başka enstrümanlar vardır. Merkez Bankası çok güçlü bir şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Sayın Mehmet Şimşek’in söylediği gibi Merkez’in bu anlamda eli kolu bağlı değildir” diye konuştu. “Biz bu işin (kurun) Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz. Çünkü gerekçesi yok” diyen Zeybekci, Türkiye’nin kısa vadeli borçlarına, kamu borçlarına, bir yıllık vadedeki mükellefiyetlerine bakıldığında kamu ve özel sektör dâhil olmak üzere yerine getiremeyeceği hiçbir sorumluluk olmadığının altını çizdi.

Zeybekci, 7 Haziran 2015’teki seçimlerden önce, mayıs ortalarına kadar, Türk lirasının dolara karşı bütün dünya ile paralel hareket ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “7 Haziran seçimleri ile ilgili anketler görünmeye başladığı andan itibaren bu spekülatif hareket Türk lirasını aldı bu noktalara getirdi. O günden beri bir hareketlilik yaşıyoruz. Yani ‘siyasi istikrarsızlık riski’ artı ‘spekülasyon’ böyle bir noktaya getirdi. Bu geldiğimiz nokta dönecektir. Türk Lirası yine dolar endeksini oluşturan para birimleriyle uyuma doğru bir hareketlenme gösterecektir. Neden bunu söylüyorum? Halkımızın huzuruna çıkıp da iyi dilek ve temenniler anlamında bunu söylemiyorum. İhracatının yüzde 50’sini AB’ye yapan, ithalatının yüzde 40’ını AB’den yapan, doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 65’ini AB’den yapan bir ülke olarak Türk ekonomisi avro ile hareket edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma, bu spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter. Çünkü bitmemesi için bir gerekçe yok.”



3-5 bin dolarla spekülasyona tamah edenler var

Döviz, faiz ve enflasyonun yükselmesini isteyenler bulunduğunu belirten Zeybekci, buna asla izin vermeyeceklerini söyledi. Zeybekci “Ellerinde belli bir miktar, 50-60 milyon dolarlık günlük işlem hacmiyle Türkiye’de o dalgalanmalarda, kırılmalarda, dalga boyunun en yüksek olduğu o aralıkta maksimum kâr almaya çalışan bir ekip var. Bu işlere girip de son dakikada 3-5 bin avro ya da dolarlık hareketlerle veya 40-50 bin dolarlık hareketlerle bu işe tamah eden vatandaşlarımız kaybedenlerden olur” dedi.