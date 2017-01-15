Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizi sağlıksız yapılardan, afet riski taşıyan binalardan arındırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı rakama göre 7 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. Bu nedenle şehirlerimizi modern hale getirmek ve çevreye duyarlı yerleşimler oluşturmak için dönüşüm seferberliğinin başlatılması şart. Türkiye genelinde, özellikle İstanbul’da bir daha can kayıplarının yaşanmaması için riskli yapıların acilen sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına dönüştürülmesi adına yetkililerin kentsel dönüşüme hız vermesi gerekiyor.

İnşaat sektörü her geçen yıl gelişerek daha büyük hedeflere yöneliyor. Ekonomideki büyümenin sürekliliği, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve dev yatırımlarla önümüzdeki yıllar çok daha hareketli geçecek.



İstanbul’da; Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri hem deprem riski taşımaları, hem de binaların eski ve sağlıksız yapılardan oluşması dönüşümü kaçınılmaz kılıyor. Kentsel ve yerinde dönüşümlerini başlatan Bağcılar ve Esenler Belediyesi örnek dönüşümlere imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kentsel dönüşümün simge projesi Fikirtepe’nin hızlandırılması için harekete geçti.



Ülkemizde 7 milyona yakın konutun yıkılıp yeniden yapılacağı kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Kısa zamanda planlı yapılaşmayla modern kentler tesis ediliyor. Bu nedenle Türkiye’de inşaat sektörünün hızlı bir tempoyla çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Sektöre bu konuda destek olunmalı. Çünkü Türkiye ve İstanbul önümüzdeki dönemde de kentsel dönüşümünü sürdürecektir.



Bakan Özhaseki: TÜRKİYE’DE 7 MİLYON KONUT DÖNÜŞECEK

Geçtiğimiz haftalarda TGRT Haber’de Nuri Elibol ve Necmi Çiçekçi’nin yer aldığı “Neler Oluyor?” programında kentsel dönüşümle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 7 milyon konutun vakit kaybetmeden kentsel dönüşümle yenilenmesi gerektiğini ifade etmişti.



Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Çatalkaya: İstanbul’da dönüşüm oranı düşük

İstanbul’da 600 bin çürük binanın olduğunu belirten İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Hakan Çatalkaya, "Kentsel dönüşümle birlikte İstanbul'da 70 bin bina dönüştü. Daha birçok binanın acil dönüşmesi gerekiyor. Vatandaş kat karşılığı kentsel dönüşüm istiyor. Zeytinburnu'ndaki binada kimse yoktu. Ancak İstanbul'da, içinde onlarca insanın yaşadığı sağlıksız, çürük binalar var. Bu binaların yenilenmesi gerekiyor" dedi.

