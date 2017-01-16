Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftaya yüzde 0,17'lik yükselişle başladı. Endeks, 138,13 puanlık yükselişle 81 bin 662 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,09, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.