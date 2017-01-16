Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftaya yüzde 0,17'lik yükselişle başladı. Endeks, 138,13 puanlık yükselişle 81 bin 662 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,09, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.
Borsa haftaya yükselişle başladı
16.01.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftaya yüzde 0,17'lik yükselişle başladı.
Etiketler : Borsa İstanbul,
438233 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/438233.aspx
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