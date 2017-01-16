TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 ve 13 Ocak'ta da repo ihalesi açmamıştı. Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmayınca, bankalar için liranın maliyeti artıyor ve dövize talep oluşmadığı için de kurlardaki yükseliş frenleniyor.
TCMB repo ihalesi açmadı
16.01.2017 - 10:46 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Etiketler : merkez bankası,dolar,dolar hamlesi,
438254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/438254.aspx
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