Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 ve 13 Ocak'ta da repo ihalesi açmamıştı. Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmayınca, bankalar için liranın maliyeti artıyor ve dövize talep oluşmadığı için de kurlardaki yükseliş frenleniyor.