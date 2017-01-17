Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanyadaki sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 17-22 Ocak arasında satın alacakları biletlerle 1 Mart-20 Haziran tarihleri arasında uçuş yapabilecek.

Kampanya dahilinde tüm vergiler dahil 66 liradan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücreti olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.