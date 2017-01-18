Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Yüksek cari açığı sebebiyle her alanda yerli üretime odaklanan Türkiye’ye sağlık alanında önemli bir yabancı yatırım daha geliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük biyoteknolojik ilaç üreticisi CinnaGen, yerel ve bölgesel pazarlar için Türkiye’yi yeni üretim ve Ar-Ge üssü olarak belirledi. Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 milyon dolar yatırımla fabrika kuracak firma ilk etapta 100 kişiye iş imkânı sağlayacak. Onkoloji, MS, romatoid artrit, hematoloji, kısırlık, yetim ilaçlar ve nadir hastalıklar alanında ilaç geliştirmeyi amaçlayan İran merkezli CinnaGen, ileri teknoloji ve inovasyon kabiliyetini de Türkiye’ye transfer edecek. Hastaların ilaçlara erişimi kolaylaşırken, Türkiye’de üretilemeyen ilaçların üretimi ile ithalat yükü hafifleyecek, aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere diğer pazarlara yapılacak ihracat faaliyetiyle dış ticaret açığı azalacak ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak.

1 MİLYAR $ ÖDÜYORUZ

Yatırım kararının açıklandığı toplantıda konuşan CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Ferhat Farşi, Türkiye’de ithalata dayalı bir biyoteknolojik ilaç modelinin devam ettiğini belirterek, biyoteknolojik ilaç sektörünün 2016’da 350 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını 2019’da bu rakamın 460 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. Türkiye’de geçen yıl 3.36 milyar TL’lik biyoteknolojik ilaç satıldığına işaret eden Farşi, bu ürünlerin küçük bir kısmının Türkiye’de üretildiğini kaydetti. Türkiye’de devletin 7 bin 500 kalem ilaca para ödediğini vurgulayan Ferhat Farşi “Bunların sadece 168’i biyoteknolojik ilaç, yüzde 2’lik bir pay oluşturuyor. Yüzde 2’lik pay oluşturmasına rağmen bütçenin yüzde 20’sini alıp götürüyor. Türkiye bu ilaçlar için 1 milyar dolar ithalat yapıyor. Türkiye açısından sürdürülebilir bir model değil” dedi.

2018’DE HİZMETE GİRECEK

İlaçta ithalatın yüzde 44 seviyesinde olduğunu ifade eden Farşi, Türkiye’de kuracakları üretim tesisiyle yurt dışına bağımlılığın ciddi şekilde azalacağını belirtti. Farşi, Çerkezköy’deki tesisin 2018’in 3. çeyreğinde faaliyete geçeceğini, ilk etapta 100 olarak planlanan istihdamın 200 kişiye çıkarılacağını kaydetti. Türkiye’nin biyoteknoloji kapasitesine sahip olması gerektiğini kaydeden Dr. Ferhat Farşi, “Türkiye 4,7 milyar dolarlık ilaç ithal ediyor. Nadir hastalıklar için 1 milyar dolar para harcanıyor. 4,7 milyar dolarlık açığı, maliyeti yüksek olan ilaçlarla kapatmamız mümkün. CinnaGen İlaç olarak 20 ülkeye Türkiye’den ihracat yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

500 milyon dolarlık transfer

Türkiye’nin tek bir ilaç için 120 milyon dolarlık ithalat yaptığını ifade eden Ferhat Farşi, bu ilaç üzerinde Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü ve Türkiye’de üreteceklerini söyledi. 2023 hedeflerine paralel hareket ettiklerini de belirten Farşi, Türkiye’nin 500 milyon dolar harcadığı çeşitli ilaçları kademeli bir şekilde teknoloji transferi yaparak Türkiye’de üretmeyi planladıklarını kaydetti.