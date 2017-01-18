Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

2016 yılında 15 milyon avro yatırımla Antalya, Fethiye ve Ayvalık’ta üç yeni mağaza açtıklarını dile getiren Özerkan “2016 sonuçlarına bakarsak oteller, restoranlar ve hazır yemek şirketleri (HORECA) sektöründe aşağı yukarı yüzde 15’lik bir gerilemeden bahsetmek mümkün. Buna rağmen biz tek haneli büyümeyi başardık. Türkiye’de hâlâ HORECA sektörünün gideceği çok yer olduğunu düşünüyorum. Bugün HORECA pazarının büyüklüğü, satış fiyatları üzerinden yaklaşık 24 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. Yurt dışında Türkiye ile ilgili yapılan birtakım araştırmalara göre, kişi başına dışarıda yeme Türkiye’de yıllık 200 dolar civarında. İspanya’da bu rakam 2 bin 600 dolar, İtalya’da 2 bin 200 dolar seviyesinde. Bu rakam Almanya’da bile 400 doların üzerinde” dedi. Özerkan, bu dönemde 8 bin ton sebze meyve ihracatı gerçekleştirdiklerini, Rusya ve Ukrayna’ya yönelik coğrafi işaretli yerel ürün ihracatında da artış yaşandığını kaydetti. 2017 yılında Kartal’da açacakları mağaza ve yeni HORECA dağıtım noktasıyla toplam 400 kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade eden Özerkan “2017 zorlu bir yıl olacak. Piyasada fiyat artışı yönünde birtakım eğilimler var. Doğrudur ama üreticiler de dâhil olmak üzere kimse fiyatları artırmak istemiyor. Biz de bir kampanya düzenleyerek müşterilerimize iki ay taksit öteleme imkânı getiriyoruz. Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline inanıyoruz” diye konuştu.

Reina restoranları vurdu

Terör olayları sonrası özellikle İstanbul ve Ankara’daki otel ve restoranların alımlarında azalma yaşandığına dikkat çeken Özerkan “Marttan sonra yaşanan terör olayları sebebiyle otellerin alımlarında yüzde 30’a yakın gerileme oldu. Reina saldırısı sonrasında ise A sıfını restoranlar alımlarını azalttı. Restoranlar daha temkinli davranıyor” dedi.