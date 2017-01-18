İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7710 liradan alınan dolar 3,7730 liradan, 4,0320 liradan alınan euro ise 4,0340 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7680, liradan, euro ise 4,0290 liradan satılmıştı.