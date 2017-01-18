İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7710 liradan alınan dolar 3,7730 liradan, 4,0320 liradan alınan euro ise 4,0340 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7680, liradan, euro ise 4,0290 liradan satılmıştı.
Dolar, 3,78'in altında
18.01.2017 - 09:29 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,7730 liradan, euro ise 4,0340 liradan haftaya başladı.
Etiketler : dolar,ekonomi,
438883 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/438883.aspx
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