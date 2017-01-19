Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar içinde bulunduran ‘torba yasa’ Meclis’te kabul edildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, ‘torba yasa’ ile getirilen yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal, hükûmet olarak neredeyse tüm kesimleri ilgilendiren önemli bir yasayı daha hayata geçireceklerini belirtti.

Ağbal, yasa ile memur emeklilerinin 30 yıl üstü çalışmalarının karşılığı olan ikramiyelerin ödeneceğini, ödeme tutarının 2 milyar lirayı bulacağını söyledi. Geçen yıl başlatılan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam edeceğini ifade eden Ağbal “Yaklaşık 9,1 milyon sigortalının yararlandığı ve yaklaşık 7 milyar lira ödeme yaptığımız desteği 2017’de de devam ettiriyoruz. Ayrıca 14 milyon sigortalıdan 11,2 milyonunun sigorta primlerini bu şekilde yıl sonuna ertelediklerini ifade etti.

SİCİL AFFIYLA BEYAZ SAYFA

Yeniden yapılandırmada ödeme süresini kaçıranlara mayısa kadar ek süre verildiğini, Hazine destekli kefalet miktarını 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkardıklarını, sicil affı ile beyaz bir sayfa açılacağını söyleyen Ağbal, şöyle konuştu:

“Yaptığımız düzenleme ile karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenlerin, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar, kredi ve finansal kurumlarca dikkate alınmayabilecek. Yani bankalarımız, geçmiş sicil kayıtlarında yer alan birtakım olumsuz kayıtları dikkate almadan, doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek, bankacılık işlemleri yapabilecek. Ancak burada bir koşulumuz var. Bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek.”

52 milyon TL alacak silindi

Evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan vatandaşların hanedeki gelir değişikliği, engellinin ölümü, sağlık kurulu raporunun süresinin bitmesi gibi meydana gelen değişiklikleri bazen zamanında, bazen de elinde olmayan nedenlerden dolayı bildiremediklerinin tespit edildiğini anlatan Ağbal, burada oluşan mağduriyeti de yasa ile çözdüklerini söyledi. Naci Ağbal “Yapılan tespitler sonucu vatandaşlarımıza bu dönemlerde yapılan yersiz ödemelerden dolayı alacaklar oluşmuştur. Bu kapsamda yaklaşık 9 bin 700 vatandaşımız bulunuyor. Getirilen düzenleme ile evde bakım yardımı uygulamasında, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı hariç olmak üzere bakıma ihtiyacı olan engellilere yersiz yapılmış yaklaşık 52 milyon lira tutarındaki ödemelerin tahsilinden vazgeçtik” diye konuştu.

Birleşen KOBİ indirim alacak

Yasa ile indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunanlara da önemli bir avantaj sağlandığını kaydeden Ağbal, bu işletmelerin yüklendikleri KDV’yi bir yıl beklemeksizin iade alabilmesine yönelik yetki aldıklarını belirtti. Ağbal, böylece işletmelerin nakit akışını iyileştirerek, finansman ihtiyacını karşılamış olacaklarını vurgulayarak, “İmalat sanayinde yapılacak yatırım harcamalarını çok güçlü şekilde destekliyoruz. Bu kapsamda, 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları nedeniyle ödenecek katma değer vergisini iade edeceğiz. Böylece finansman açısından işletmelerimizi rahatlatmış olacağız” dedi. Ağbal, birleşen KOBİ’lerden de kurumlar vergisini yüzde 20 değil yüzde 5 olarak uygulayacağız” dedi. Yine kanuna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılda en az 8 defa toplanacak. Daha önce her ay toplanılıyordu.

Ek ikramiye için başvuru gerek

Kanunla, 30 yıldan fazla memuriyet hizmeti olduğu halde, kanundaki 30 yıllık üst sınır sebebiyle (Anayasa Mahkemesi iptal etmiş, vatandaş lehine karar olduğu için geriye yürütülmesine karar verilmişti) eksik ikramiye alan memur emeklilerinin, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ikramiye alması sağlanıyor. Ödemeler 100 TL’den az olamayacak. Hak sahiplerinin SGK müdürlüklerine başvurusu halinde ödeme yapılacak. Ödemeler, başvuruyu takip eden ilk 3 ay içerisinde, varsa kalan kısmı bir sonraki yıl, faiziyle birlikte ödenecek. Daha önce dava açmış olanlar başvurmuş sayılacak.

Otomatik BES’e sigortacılar da dâhil

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulan sandıkların iştirakçileri olarak çalışmaya başlayanlardan 45 yaşını doldurmayanlar da işveren aracılığıyla otomatik BES’li olacak.

Hazine arazilerine 49 yıl izin

Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile Darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu lehine, kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak üzere mülkiyeti Hazine’ye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, söz konusu dernek, vakıf, başkanlık, cemiyetler ve kurum lehine 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak.